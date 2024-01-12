Bloomberg: Россия готовится к юридической баталии за свои замороженные активы

Россия ведёт активную работу, чтобы пресечь любые попытки США и Европы конфисковать замороженные активы Центробанка, пишет Bloomberg со ссылкой на людей, знакомых с этим вопросом. Речь идёт об изъятии суммы до $300 млрд в пользу Украины.

Россия ведёт активную работу, чтобы пресечь любые попытки США и Европы конфисковать замороженные активы Центробанка, пишет Bloomberg со ссылкой на людей, знакомых с этим вопросом. Речь идёт об изъятии суммы до $300 млрд в пользу Украины.

Специалисты в Москве сообщили изданию на условиях анонимности, что, по их мнению, арест средств маловероятен. В настоящее время Банк России работает над заключением соглашения с международными юридическими фирмами с целью представления интересов страны в случае судебного разбирательства.

По информации Bloomberg, российские власти также изучают мнение экспертов в области соответствующего зарубежного законодательства, а также прецеденты в других странах.

Российские активы, напоминает издание, были заблокированы через несколько дней после начала специальной военной операции России на Украине в феврале 2022 года. Недавно Вашингтон и его союзники возобновили дискуссии о судьбе этих средств на фоне того, как застопорилось выделение очередного пакета помощи Киеву из-за политических разногласий в США и ЕС.

По данным Bloomberg, администрация Байдена склоняется к тому, чтобы наложить арест на некоторые российские активы. Однако предварительно Белый дом хочет согласовать этот шаг с партнёрами по G7. Особенно это актуально в отношении Европы, где хранится примерно две трети замороженных российских средств и где новость о возможной конфискации в одностороннем порядке встретили сдержанно.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о последствиях подобных действий Запада, заявил, что Москва оспорит их в суде и может принять ответные меры. По его словам, это повлечёт за собой «очень серьёзные судебные и законные издержки для тех, кто принимает такие решения».

Глава Центробанка России Эльвира Набиуллина ранее заявляла, что её ведомство «почти готово» оспорить замораживание активов, и назвала это «очень негативным сигналом для всех центральных банков, потому что это нарушение основных принципов резервной безопасности».

Как сообщает Bloomberg, российские официальные лица, занимающиеся этим вопросом, уверены, что рассмотрение данного дела в судах предотвратит любой перевод этих денег на Украину, даже если Россия не сможет вернуть контроль над средствами. По их мнению, у Запада мало шансов в суде, поскольку нет законных оснований для ареста активов.

К похожим выводам пришли авторы доклада, который был опубликован фондом «Росконгресс». Они проанализировали опыт замораживания и конфискации активов различных стран от Северной Кореи до Ирака и пришли к выводу, что в случае с Россией реальные риски конфискации активов Центробанка «остаются низкими».

Издание отмечает со ссылкой на доклад, что в мире не существует чёткого международного законодательства по этому вопросу. Поэтому любые попытки ареста средств будут основываться на внутреннем законодательстве государств, которые ввели санкции против России. Таким образом, Россия должна иметь возможность оспаривать подобные решения, что приведёт к судебным разбирательствам, которые «могут длиться десятилетиями с неясными перспективами».

При этом, вероятнее всего, деньги останутся заблокированными до тех пор, пока не появится общее решение либо пока не наладятся отношения с Москвой. «Более решительные действия в отношении замороженных активов приведут к оттоку триллионов долларов из Соединённых Штатов в другие юрисдикции», — говорится в докладе.

По мнению Сергея Гландина из BGP Litigation, специализирующегося на комплаенс-законодательстве и санкциях, обращение России в суд зависит от конкретных обстоятельств в случае с той или иной страной и наличия двустороннего соглашения о защите инвестиций. Среди возможных вариантов: Международный суд в Гааге, окружной суд США по южному округу Нью-Йорка и суд ЕС в Люксембурге. Гландин также отметил, что попытка завладеть активами приведёт к многолетним разбирательствам в суде и ответной войне конфискаций.