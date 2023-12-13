FAZ: в Брюсселе не оставляют надежд на конфискацию российских активов

Активы российского Центробанка на Западе были заморожены в марте 2022 года, а Еврокомиссия не раз заявляла, что хочет конфисковать их и передать Украине. До сих пор, однако, юридические и экономические издержки останавливали Брюссель от такого шага, указывает Frankfurter Allgemeine. На этой неделе в ЕС снова рассмотрят предложение использовать хотя бы проценты по российским активам на фоне грозящего Украине дефолта и бюджетных проблем самого Брюсселя. Юристы предупреждают, что это было бы таким же прецедентом нарушения международного права, как и конфискация самих активов.

В начале 2023 года вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис «откровенно» заявлял, что в ЕС «нет правовой основы для конфискации российских активов». Представляющий Латвию еврочиновник, однако, считал, что «там, где есть политическая воля, должен быть и законный путь», напоминает Frankfurter Allgemeine. Брюссель, как полагал Домбровскис, может выработать новые правовые меры, для того чтобы Россия «заплатила за разрушения, причинённые Украине».

На пути планов Домбровскиса, однако, стояли «юридические опасения», что такими мерами будет нарушено международное право касательно «принципа государственного иммунитета», провозглашающего «независимость и равенство суверенных государств» и запрещающего государствам в своих судах осуждать друг друга. Принцип распространяется и на ЕС, указывает газета.

Юристы указывали, что «ЕС не может игнорировать правовые принципы, на которых он построен». Кроме того, они опасались, что таким правовым нововведением Брюссель создал бы прецедент, когда и «другие государства могли бы почувствовать себя заинтересованными в доступе к активам западных компаний или, если таковые имеются, центральных банков».

Против конфискации российских активов выступил Европейский Центробанк (ЕЦБ). «Арест может ослабить роль евро как резервной валюты», — пишет Frankfurter Allgemeine, ссылаясь на представителей банка. Из-за прецедента ареста российских активов «иностранные инвесторы и центральные банки усомнятся в том, что инвестирование в евро — хорошая идея».

Из-за всех этих юридических и экономических соображений ЕС за год так и не предложил конкретного проекта конфискации средств Российского Центробанка. Во вторник органы ЕС наконец-то должны ответить на собственные обещания и представить конкретный проект, однако, «значительно более слабого содержания» и который «больше не нацелен на сами средства российского Центрального банка, замороженные в ЕС и оцениваемые в 200 миллиардов евро». Евросоюз планирует ограничиться теперь лишь процентами по российским замороженным счетам.

Немецкая газета отмечает, что и «политическая мотивация» целей ареста изменилась. В прошлом в ЕС полагали, что конфискация российских активов позволит «восстановить Украину», теперь же рассчитывают лишь за счёт заработанных процентов лишь «облегчить текущие платёжные проблемы Украины». По оценкам, речь идёт о суммах между €15 и 17 млрд.

Новая инициатива по использованию российских активов появилась на фоне очевидного «продвижения Украины к неплатёжеспособности» и споров членов ЕС о том, как это предотвратить. Июньский план Брюсселя предполагал финансирование в €50 млрд, из которых 17 млрд в виде гранта, а остальное в качестве кредитов. План, однако, всё ещё под вопросом, так как страны «далеки от согласия».

Новое обострение обсуждения помощи Украине произошло из-за позиции Венгрии, «категорически блокирующей помощь Украине». Frankfurter Allgemeine также сообщает, что к Будапешту может присоединиться Словакия. Дополнительно к этим двум странам ситуацию для Брюсселя осложняет и желание Берлина и «других экономных государств» одобрить только помощь Украине, но обойтись без «повышения заработной платы государственных служащих ЕС в связи с инфляцией». Из запрошенных Брюсселем €65,8 млрд Берлин согласен только на 50 для Украины.

Еврокомиссия, предлагая конфисковать прибыль от российских вкладов, хочет тем самым «сократить взносы государств, необходимые для бюджета ЕС», — поясняет немецкое издание. Сами страны — участники союза не хотят, однако, прибегать к таким юридически спорным мерам, тем более что «сумма будет лишь каплей в море».

Использование процентной прибыли также подпадает под «международно-правовой принцип государственного иммунитета», — комментирует ситуацию для Frankfurter Allgemeine эксперт по европейскому и международному праву Марк Бунгенберг. «Хотя европейское законодательство ясно допускает замораживание активов центральных банков, снятие процентов с помощью изменения в европейском законодательстве, предложенного комиссией, вряд ли может быть юридически оправдано».