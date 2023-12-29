Cryptoast: конфискация активов России приведёт к дестабилизации мировой экономики

14:20
В Саратове рецидивист похитил ёлку из магазина и подарил незнакомке
В Саратове задержали ранее судимого мужчину за хищение из магазина декоративной ёлки за 250 рублей.
14:18
Муравьёва: горжусь, что я эмоциональный человек и не стою, как деревянная доска
Российская фигуристка Софья Муравьёва заявила, что гордится своей эмоциональностью.
14:16
В Запорожской области сорвали провокацию Киева, которая могла привести к жертвам
В Запорожской области российские спецслужбы сорвали провокацию украинских спецслужб, которая могла привести к жертвам среди мирного населения.
14:12
Relevo: Анчелотти продлил контракт с «Реалом»
«Реал» и главный тренер Карло Анчелотти продлили трудовое соглашение.
14:08
Путин поддержал инициативу главы «Аэрофлота» продлить «плоские» тарифы
Российский президент Владимир Путин одобрил предложение главы авиакомпании «Аэрофлот» Сергея Александровского продлить действие «плоских» тарифов в России на следующий год.
14:02
Приходько: в Горловке при обстреле со стороны ВСУ была повреждена поликлиника
Вооружённые силы Украины подвергли обстрелу Никитовский район Горловки в Донецкой Народной Республике. Как сообщил мэр города Иван Приходько, повреждения получила поликлиника.
14:01
Суд приговорил экс-министра спорта Пензенской области Кабельского к девяти годам лишения свободы
Бывший министр физкультуры и спорта Пензенской области Григорий Кабельский был приговорён Ленинским районным судом Пензы девяти годам колонии строгого режима по обвинению во взяточничестве.
14:01
Российские войска поразили ЗРК NASAMS, IRIS-T и Crotale-NG в зоне спецоперации
За минувшую неделю российские бойцы вывели из строя зенитные ракетные комплексы NASAMS норвежского производства, IRIS-T производства Германии и Crotale-NG производства Франции, говорится в сводке Минобороны России.
14:00
В метро Москвы запустили ещё 11 новогодних поездов
Заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов рассказал ещё об 11 праздничных поездах московского метро, оформленных в ретростиле.
14:00
Собянин открыл международный автовокзал «Красногвардейский»
В Москве состоялось открытие пятого международного автовокзала — «Красногвардейского». Мэр Сергей Собянин заявил, что это событие знаменовало собой завершение программы модернизации городских автовокзалов.
13:57
CNN: Украина обречена на поражение в конфликте с Россией
Украина обречена на негативное завершение конфликта с Россией по итогам почти двухлетнего противостояния на фронте, говорится в материале CNN.
13:56
Президент Польши созвал срочное совещание из-за прилетевшего с Украины объекта
Президент Польши Анджей Дуда созвал срочное совещание с военными из-за прилетевшего со стороны Украины неопознанного объекта.
13:54
Bloomberg: 2023 год станет худшим для доллара с начала пандемии коронавируса
Завершающийся 2023 год станет худшим для доллара со времён начала пандемии COVID-19 в 2020 году.
13:51
Каррера назвал ЦСКА главным разочарованием РПЛ 2023 года
Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера рассказал, что считает ЦСКА главным разочарованием РПЛ 2023 года.
13:49
Бывшая футболистка сборной Великобритании найдена мёртвой в лесу
Бронзовую медалистку чемпионата мира среди глухих в составе сборной Великобритании Джемму Уайзман нашли мёртвой в окрестностях Норвича.
13:47
Российская армия нанесла 50 групповых и один массированный удар по объектам ВСУ
Подразделения российской армии за неделю нанесли 50 групповых и один массированный удар по объектам ВСУ в зоне проведения спецоперации. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.
13:43
В Тюмени службы ЖКХ устраняют последствия сильных снегопадов
Глава Тюмени Руслан Кухарук в соцсетях сообщил, что за ночь, с 28 по 29 декабря, в городе выпала треть месячной нормы снега. За сутки на полигоны вывезли более 36 тыс. куб. м снега.
13:41
Спрос на ёлки в России вырос на 28%
Согласно новому исследованию, спрос на новогодние ёлки в России вырос на 28% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года.
13:41
ВС России за неделю отразили 34 атаки украинских войск на Донецком направлении
Российские военные за прошедшую неделю отразили 34 атаки украинской армии на Донецком направлении фронта, сообщило Минобороны России.
13:40
Минобороны: авиация и ПВО за неделю сбили 10 самолётов и два вертолёта ВСУ
Авиация и средства противовоздушной обороны (ПВО) России в течение недели сбили десять самолётов и два вертолёта ВСУ.
13:38
За неделю в плен российским военным сдались 43 солдата ВСУ
За неделю в плен российской армии сдались 43 украинских военнослужащих, 22 из которых перешли к ВС России на Купянском направлении.
13:35
Фанаты «Арсенала» раскритиковали украинского футболиста Зинченко
Болельщики лондонского «Арсенала» подвергли критике украинского защитника команды Александра Зинченко после поражения от столичного «Вест Хэм Юнайтед» в матче 19-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ).
13:34
Юран: я дойду до топ-клуба в любом случае
Главный тренер «Пари НН» Сергей Юран сообщил, что надеется возглавить топ-клуб в будущем.
13:33
В двух районах ХМАО назначили новых глав отделов полиции
В Кондинском и Октябрьском районах Ханты-Мансийского автономного округа назначены новые руководители местных отделов полиции.
13:33
Песков: эффект бумеранга от санкций Запада против России очевиден
США и страны ЕС, вводя беспрецедентные санкции против России, совершенно не задумывались об эффекте бумеранга, который очевиден. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
13:33
PR-менеджер Боярского рассказала о самочувствии актёра
PR-менеджер Михаила Боярского Надежда Дуванова рассказала в беседе с RT о состоянии певца и музыканта Михаила Боярского.
13:32
Песков не стал уточнять детали формата новогоднего обращения президента
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков не стал уточнять детали формата предстоящего новогоднего телеобращения президента России Владимира Путина.
13:26
Центр управления Подмосковья принял более 50 делегаций за год
В Министерстве государственного управления, ИТ и связи Московской области заявили, что в 2023 году Центр управления регионом (ЦУР) принял более 50 делегаций.
13:26
В Подмосковье направят федеральную субсидию на развитие туризма
В Министерстве культуры и туризма Московской области заявили о том, что в 2024 году регион получит федеральную субсидию на развитие туризма.
13:26
Песков: уровень поддержки Путина в 2023 году стал максимально высоким
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что уровень поддержки президента России Владимира Путина гражданами страны в 2023 году стал максимально высоким.
13:25
Лавров 18 января проведёт ежегодную итоговую пресс-конференцию
Глава российского МИД Сергей Лавров 18 января проведёт ежегодную пресс-конференцию, на которой подведёт итоги работы в 2023 году.
13:25
В Минкультуры заявили, что не лишат Киркорова звания народного артиста России
Певца Филиппа Киркорова не станут лишать звания народного артиста России из-за участия в вечеринке блогера Анастасии Ивлеевой, заявили в Минкультуры.
13:18
В Челябинске коммунальщиков перевели на круглосуточный режим работы 29 декабря
Коммунальные службы Челябинска переведены на круглосуточный режим работы 29 декабря по решению оперштаба городской мэрии.
13:18
Песков назвал личным делом каждого решение о подписях в поддержку Путина
Решение о подписях в поддержку выдвижения Владимира Путина на президентских выборах — личное дело каждого, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
13:18
Bloomberg: США настаивают на безопасности маршрутов в Красном море
Власти США убеждают судоходные компании в безопасности маршрутов, проходящих через Красное море и Суэцкий канал, несмотря на атаки хуситов. Такую информацию приводит Bloomberg.
13:17
Goal: «Зенит» готовит предложение по футболисту «Сантоса» Хоакиму
Защитник «Сантоса» Хоаким может продолжить карьеру в «Зените».
13:17
Мэр Горловки: раненный из-за обстрела ВСУ житель Гольмовского скончался
Мирный житель, который получил ранения в результате обстрела со стороны украинских войск посёлка Гольмовский, скончался.
13:16
В Москве построили около 70 детских садов и школ с начала года
Заммэра Москвы в правительстве по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв заявил, что в 2023 году в столице построили 44 детских сада и 24 школы.
13:16
Турэксперт Становкин назвал преимущества семейных отелей для отдыха с детьми
Директор по коммуникациям сервиса бронирования МТС Travel Сергей Становкин предложил семьям, которые планируют поездки с детьми в период праздников, учесть все нюансы, чтобы путешествие было комфортным и безопасным.
13:16
В Москве благоустроили территорию возле городского вокзала «Окружная»
Заместитель мэра Москвы Пётр Бирюков рассказал о благоустройстве территории возле городского вокзала «Окружная».
13:16
Московскую технологию очистки сточных вод отметили федеральной премией
Уникальный инновационный проект полной очистки сточных вод, внедрённый на Люберецких очистных сооружениях, удостоен премии правительства России в области науки и техники.
13:16
МИД Азербайджана: с начала СВО Баку передал Киеву гуманитарную помощь на $34 млн
Азербайджан с начала спецоперации России оказал Украине гуманитарную помощь на сумму $34 млн. Об этом сообщил МИД страны во время итоговой пресс-конференции.
13:15
Песков: у Путина запланированы мероприятия на время новогодних каникул
У российского президента Владимира Путина запланированы некоторые рабочие мероприятия в период новогодних каникул, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
13:12
Sun: в Англии ограбили дом футболиста «Манчестер Сити» Грилиша
Группа неизвестных ограбила дом полузащитника «Манчестер Сити» и сборной Англии по футболу Джека Грилиша.
13:11
Пресс-секретарь Киркорова отреагировала на сообщения о замене артиста в новогоднем фильме
Пресс-секретарь Филиппа Киркорова Екатерина Успенская в беседе с RT прокомментировала информацию о замене артиста в фильме «Иван Васильевич меняет всё».
13:09
Армия Польши: неопознанный объект проник в польское пространство со стороны Украины
Оперативное командование польских вооружённых сил заявило, что в воздушное пространство Польши со стороны Украины проник неопознанный объект.
13:03
Университет Висконсина уволил 63-летнего ректора за порно с женой на OnlyFans
Попечительский совет кампуса Университета Висконсина в Ла-Кроссе уволил ректора Джо Гоу за порно-ролик с женой, выложенный на OnlyFans.
13:00
Винер, Вяльбе, Нагорный и Газзаев вошли в список доверенных лиц Путина на выборах президента России
Стало известно, кто из спортсменов вошёл в список доверенных лиц Владимира Путина на выборах президента России.
12:58
Индия намерена вывести 50 спутников на орбиту Земли к 2028 году
Запуск 50 спутников для наблюдения за поверхностью Земли намерена осуществить Индия. О таких планах страны на ближайшие пять лет сообщил глава Организации космических исследований Индии (ISRO) Шридхара Соманатх.
12:53
Sohu: западную технику ВСУ ждут удары российской гаубицы «Коалиция-СВ»
Западную технику, находящуюся на вооружении ВСУ, ждут удары российской гаубицы 2С35 «Коалиция-СВ», сообщило китайское издание Sohu.