Cryptoast: конфискация активов России приведёт к дестабилизации мировой экономики

Эксперты предупреждают, что передача российских фондов, замороженных в европейских банках, может дестабилизировать мировую экономику и подорвать доверие к системе финансовых резервов, сообщает Cryptoast. В свою очередь крах этой системы усилит процессы дедолларизации и станет аргументом в пользу позиции Кремля, который обвиняет США в опосредованной войне на Украине.

Администрация Байдена намерена конфисковать более $300 млрд замороженных российских активов в пользу Украины, однако такой беспрецедентный шаг одобряют не все, пишет Cryptoast. Киев и Вашингтон пытаются убедить в его правомерности европейских союзников, вместе им предстоит договориться, на что пойдут эти деньги: на восстановление страны или военную помощь.

В то же время многие эксперты указывают на риск дестабилизации мировой экономики. Они напоминают, что система резервов основана на доверии. Использование российских средств, замороженных в европейских банках, подорвёт уверенность центробанков в сохранности своих активов и уничтожит всю систему.

Дав себе право присвоить чужие деньги, США и Европа также могут пошатнуть доверие к собственной валюте, отмечает сайт. Американский экономист и нобелевский лауреат Роберт Шиллер в интервью La Repubblica призывает мировые правительства быть «очень осторожными» и подумать о последствиях. Он отмечает, что конфискация фондов России несёт за собой риск «катаклизма для долларовой системы» — то есть «первого этапа на пути к дедолларизации» и росту влияния Китая с юанем.

В то же время на международной арене раздаётся всё больше критики в адрес гегемонии доллара, благодаря которой возможны экономические санкции. На этом фоне решение по российским активам может стать аргументом в пользу доводов Кремля, который обвиняет США в опосредованной войне под предлогом защиты Украины, подчёркивает Cryptoast.