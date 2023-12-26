WSJ: рост юаня грозит подорвать западные санкции

Доля юаня в международных платежах выросла до 3,6% с менее 2% в январе. По словам автора статьи в The Wall Street Journal, китайская валюта имеет все шансы для дальнейшего укрепления и, если США решат наложить санкции на Китай, их эффективность будет ограничена из-за использования юаня партнёрами Китая.

Китайская валюта юань стремится стать мировой, но ей в этом мешает контроль со стороны китайского правительства, пишет The Wall Street Journal. Но страны всё больше готовы вести торговлю в юанях, и это поможет в случае введения санкций против Китая или если его экономический рост будет слабее, чем ожидалось.

Трансграничные расчёты Китая в юанях за торговлю товарами выросли более чем вдвое в месячном исчислении с середины 2020 года, и теперь этот показатель эквивалентен более чем четвёртой части выручки Китая от торговли товарами.

В октябре 3,6% международных платежей в мире были осуществлены в юанях. В январе их было менее 2%. И реально показатель может быть выше, поскольку некоторые транзакции в юанях, особенно с участием организаций под санкциями США, проводятся вне системы SWIFT.

Во многом это заслуга России. После начала войны на Украине и западных санкций Россия заменила Саудовскую Аравию в качестве главного поставщика нефти в Китай и стала ключевым рынком для китайских автомобилей. Китай и Россия теперь ведут львиную долю своей двусторонней торговли в юанях: к концу 2022 года почти две трети российского импорта из Китая уже были в юанях. Многие другие международные торговые партнёры Китая, особенно в развивающихся странах, которые с меньшей вероятностью встанут на сторону Запада в каком-либо гипотетическом конфликте, тоже принимают это к сведению.

При этом автор статьи делает важные предостережения. Санкции будут иметь огромное разрушительное воздействие на финансовые потоки, не связанные с торговлей, и могут подорвать способность Китая использовать свои долларовые резервы. Процентная доля юаня в мировой торговле по сравнению с долларом (47%) и евро (23%) остаётся мизерной. Контроль за движением капитала ограничивает привлекательность китайской валюты как инвестиционного инструмента, что будет препятствовать увеличению его роли в качестве резервного актива, особенно в развитых странах. А развитые демократии остаются важнейшими рынками для Китая: вероятно, в условиях кризиса многие из них станут соблюдать санкции США и откажутся принимать юани.

С учётом усилий США по изменению торговых маршрутов такие места, как Юго-Восточная Азия, становятся всё более важными центрами, где китайские товары собираются в конечную продукцию, которая затем отправляется в США. А раз на эти комплектующие цены ставятся в юанях, вероятно, эти промежуточные страны захотят увеличить свои резервы в юанях.

«Экономика Китая испытывает трудности, но она остаётся локомотивом экспорта», — пишет автор статьи. Политическая фрагментация мировой торговли начинает распространяться и на платёжные системы. И в ближайшие годы это может иметь далеко идущие последствия как в Азии, так и за её пределами, предрекают эксперты.