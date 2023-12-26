Die Welt: российская экономика переживает бум, несмотря на годы санкций

После начала боевых действий на Украине прошло два года, но, несмотря на западные санкции, российская экономика переживает бум, сообщает Die Welt. Глава Кремля Владимир Путин смог перестроить всю систему и даже добиться роста, превышающего общемировые показатели. Этому главным образом поспособствовали масштабные инвестиции в военно-промышленный комплекс, запуск печатного станка, а также то обстоятельство, что россияне активно берут кредиты.

С начала боевых действий прошло два года, но российская экономика прекрасно себя чувствует, пишет Die Welt. После введения западных санкций глава Кремля Владимир Путин смог полностью перестроить существующую систему и добиться роста, превышающего общемировой.

Эксперты объясняют происходящее существенным увеличением инвестиций в оборонно-промышленный комплекс. В следующем году расходы на армию будут увеличены почти на 70%. Также бум связан с тем, что Кремль запустил денежный печатный станок, а россияне, в свою очередь, активно берут кредиты.

Главным образом граждане берут деньги в долг на покупку жилья, рассказывает немецкое издание. В первой половине 2023 года число должников в России выросло на 2 млн. К тому же количество россиян с более чем одним кредитом увеличилось на 29% по сравнению с прошлым годом, а общая долговая нагрузка — на 33%, достигнув отметки 14,1 трлн рублей.

Мужчины, заключившие договор на службу в СВО, получают очень хорошие деньги, что тем самым увеличивает объёмы потребления. Также происходит реструктуризация всей экономики. Инвестиции идут главным образом на замещение ушедших из России западных компаний, а также обход штрафных мер Запада за счёт перенесения внешнеэкономических связей из Европы в Азию.