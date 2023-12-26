Die Welt: российская экономика переживает бум, несмотря на годы санкций

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Fox Business: ослабление института семьи в США разрушает американскую мечту Fox Business
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В Совфеде назвали цифровой рубль закономерным развитием денежной истории
Член комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Вадим Деньгин рассказал о перспективах цифрового рубля.
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В Кургане подросток задержан по подозрению в убийстве отчима
В Кургане задержали несовершеннолетнего, обвиняемого в совершении убийства своего 34-летнего отчима.
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В Москве осудили организаторов экстремистской группировки «Свидетели Иеговы»
В Москве вынесли приговор трём организаторам экстремистской организации «Свидетели Иеговы»*.
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В Свердловской области врачи спасли ребёнка после двух клинических смертей
В Свердловской области врачи спасли двухлетнюю девочку после двух клинических смертей.
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Московский кабельный завод на четверть нарастил производство в 2023 году
Московское предприятие по производству кабелей в 2023 году на 24% увеличило объём производства, выпустив более 42 тыс. км изделий.
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В Подмосковье некоторым категориям специалистов предоставят льготную ипотеку
В Московской области запустили льготную программу «Бюджетная ипотека» для медицинских работников, педагогов, учёных и уникальных специалистов.
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Экономист Белянчикова назвала маловероятным доллар по 60 рублей в 2024 году
Кандидат экономических наук доцент кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г.В. Плеханова Татьяна Белянчикова назвала маловероятным курс доллара по 60 рублей в 2024 году.
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Две школы в Феодосии перевели на дистант на фоне атаки ВСУ
Две школы в Феодосии перевели на дистанционное обучение на фоне атаки ВСУ по городу.
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ТАСС: главу Кургана Ситникову задержали правоохранительные органы
Сотрудники правоохранительных органов задержали главу Кургана Елену Ситникову, сообщил источник ТАСС в экстренных службах.
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На Украине разоблачили 220 групп, помогавших уклонистам бежать за границу
Государственная пограничная служба Украины (ГПСУ) заявила в своих соцсетях, что ведомство разоблачило 220 групп, которые помогали украинцам бежать за границу, чтобы избежать отправки на фронт.
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Развожаев: военные в Севастополе применили табельные средства маскировки
В Севастополе в районе внутреннего рейда и Северной бухты применили дымовую маскировку.
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Начальник отделения ГИБДД в Марий Эл Дудин погиб в ДТП в Звенигово
Начальник отделения Госавтоинспекции отдела МВД России «Волжский» в Марий Эл Игорь Дудин погиб в ДТП.
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Депутат Буцкая предложила запретить кататься на тюбингах в необорудованных местах
Первый зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая прокомментировала ситуацию с катанием на тюбингах в необорудованных местах.
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Матыцин рассказал о задачах Министерства спорта на 2024 год
Министр спорта Олег Матыцин сообщил, что в 2024 году в России пройдут крупные международные соревнования.
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Дагестанского депутата арестовали по делу об убийстве 17-летней давности
Суд в Дагестане арестовал Гамзата Шихабудинова, депутата городского собрания города Кизилюрт, по уголовному делу об убийстве двух человек, произошедшем в 2006 году. Всего по данному делу арестованы пять человек.
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Туктамышева: самая большая покупка — квартира в Петербурге
Чемпионка мира по фигурному катанию Елизавета Туктамышева рассказала о самой крупной трате призовых в карьере.
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Тайвань расширил экспортные ограничения против России и Белоруссии
В Минэкономики Тайваня сообщили о решении расширить действующие экспортные ограничения против России и Белоруссии.
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МИД Азербайджана объявил двух французских дипломатов персонами нон грата
МИД Азербайджана объявил двух сотрудников посольства Франции в Баку персонами нон грата.
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Тюменская область лидирует среди регионов УрФО по производству молока и мяса
Замгубернатора Тюменской области, глава департамента АПК региона Владимир Чейметов на расширенном заседании правительства региона подвёл предварительные итоги развития областного агропромышленного комплекса в 2023 году.
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В России ужесточат позицию по переходам фигуристов в другие сборные
Исполняющий обязанности президента Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Антон Сихарулидзе заявил о том, что позиция по переходам фигуристов в другие сборные будет жёстче.
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Специалист Мамохина дала рекомендации по покупке квартиры в новостройке
Директор по стратегическому маркетингу и продукту Level Group Александра Мамохина рассказала о нюансах при покупке квартиры в новостройке.
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В Политехническом музее отреставрировали историческую аудиторию
В Политехническом музее Москвы рассказали о завершении реставрации исторической аудитории, открытой в 1877 году.
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Собянин вручил награды педагогам Москвы
Мэр Москвы Сергей Собянин вручил столичным учителям государственные и городские награды по случаю окончания Года педагога и наставника в России.
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На дороге Ханты-Мансийск — Тюмень ограничили движение из-за непогоды
Госавтоинспекция Ханты-Мансийского автономного округа ограничила движение по трассе Ханты-Мансийск — Тюмень из-за непогоды.
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В Челябинской области 50 машин вызволили из снежных заносов на дорогах
В Челябинской области 50 машин попали в снежный плен на двух дорогах, в результате понадобилась помощь спасателей.
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Кварацхелия признан лучшим дриблёром группового этапа Лиги чемпионов
Полузащитник «Наполи» Хвича Кварацхелия занимает первое место по количеству успешных обводок в этом сезоне Лиги чемпионов УЕФА.
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Шоу «Большая разница» покажут в эфире Первого канала 1 января
Шоу «Большая разница» вернётся в эфир Первого канала в новом году, 1 января.
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ОАК: первый полёт SJ-100 с отечественным двигателем пройдёт в начале 2024 года
Первый полёт SJ-100 с отечественным двигателем ПД-8 состоится в начале 2024 года.
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Четыре морпеха ВСУ получили пожизненные сроки за массовое убийство
Верховный суд ДНР приговорил четверых военнослужащих 36-й отдельной бригады морской пехоты ВСУ к пожизненному заключению за убийство 12 жителей в Мариуполе. Об этом сообщает СК России.
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Крановщик вызвал себе скорую на высоту 46 метров в Архангельской области
Машинист башенного крана из Архангельской области вызвал себе скорую помощь, находясь на высоте 46 метров.
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Суд в Москве заочно арестовал журналистку Марию Гессен
Басманный суд Москвы решил заочно арестовать бывшего директора русской службы «Радио Свобода»* Марию Гессен.
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В Новгородской области двое подростков умерли после употребления наркотиков
В Нижегородской области приговорили к семи годам лишения свободы предложившего подросткам наркотики, после употребления которых двое скончались.
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В МИД Японии заявили, что продолжат работу по вопросу промысла в районе Курил
Министр иностранных дел Японии Еко Камикава заявила, что работа по согласованию с Россией разрешения на рыбный промысел в районе Курил для японских рыбаков будет продолжена.
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Тарасова назвала Костомарова спортсменом года
Заслуженный тренер по фигурному катанию России Татьяна Тарасова назвала спортсмена 2023 года.
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RT опубликовал видео встречных боёв на участке Работино — Вербовое
Военный корреспондент RT Влад Андрица опубликовал видео встречных боёв на участке Работино — Вербовое.
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Мэр Сарапула Шестаков предупредил о фейковых аккаунтах в Telegram
Глава Сарапула (Удмуртия) Виктор Шестаков предупредил граждан о появлении в мессенджере Telegram поддельных аккаунтов, ведущихся от его имени.
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Почти половина школьников будут заниматься в зимние каникулы
Согласно новому исследованию, почти половина школьников (45%) будут заниматься учёбой во время зимних каникул.
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В Удмуртии 29 семей получили сертификаты на улучшение жилищных условий
В Удмуртии 29 семей, проживающих на сельских территориях, получили сертификаты на улучшение жилищных условий по госпрограмме «Комплексное развитие сельских территорий» в текущем году.
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Стоматолог Шемякина назвала ириски самыми вредными для детских зубов
Детский стоматолог «СМ-Стоматологии» Людмила Шемякина рассказала о вреде ирисок для зубов взрослых и детей.
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Шойгу: ВС России последовательно идут к достижению целей СВО
Глава российского Минобороны Сергей Шойгу заявил, что Вооружённые силы России последовательно идут к достижению целей спецоперации на Украине.
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Шойгу назвал поддержку семей погибших и участников СВО приоритетом для МО
Поддержка участников СВО, а также семей погибших бойцов остаётся приоритетом Минобороны России.
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Пострадавший при взрыве газа в Казани получил ожоги 50% тела
Пострадавший при взрыве газа в квартире в Казани мужчина получил ожоги 50% поверхности тела, заявил представитель Республиканской клинической больницы Татарстана.
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Песков назвал естественным большое число претендентов в кандидаты в президенты
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков назвал естественным большое число претендентов в кандидаты на пост президента России.
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Головин заявил, что никогда не думал о получении французского паспорта
Полузащитник «Монако» Александр Головин дал понять, что не намерен получать гражданство Франции.
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Алексахин объяснил, почему Магомедкеримову не стоит переходить из PFL в UFC
Бывший боец PFL Николай Алексахин ответил на вопрос, стоит ли Магомеду Магомедкеримову переходить в UFC.
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Шойгу заявил об успешном срыве контрнаступления ВСУ
Глава Минобороны России Сергей Шойгу заявил, что главная задача СВО в 2023 году по срыву контрнаступления ВСУ успешно выполнена.
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Песков: в Кремле не обсуждают уголовную ответственность за кадры атак на объекты
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не обсуждают введение уголовной ответственности за публикацию кадров, на которых видны последствия атак ВСУ на объекты в России.
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Лавров и глава МИД Индии обсудят безопасность в АТР, Украину, Афганистан и Газу
Главы МИД России и Индии Сергей Лавров и Субраманьям Джайшанкар в среду, 27 декабря, на встрече в Москве обсудят выстраивание транспортных и финансовых цепочек, ситуацию на Украине, в Афганистане, палестино-израильский конфликт.
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Алексахин: Царукян входит в тройку сильнейших легковесов UFC
Бывший боец PFL Николай Алексахин высказал своё мнение об Армане Царукяне.
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Шойгу заявил, что российский ОПК работает круглосуточно
Российский ОПК работает фактически круглосуточно для обеспечения нужд СВО, заявил глава Минобороны России Сергей Шойгу.