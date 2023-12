NYT: доля китайского автопрома на российском рынке растёт рекордными темпами

Российская спецоперация на Украине приносит выгоду Пекину, который активно развивает экономическое сотрудничество с Москвой на фоне западных санкций, пишет The New York Times. Двусторонний торговый оборот между Китаем и Россией за 11 месяцев этого года уже превысил $200 млрд. При этом в выигрыше оказались китайские автопроизводители, а также энергетическая и строительная отрасли, в том числе благодаря прокладке новых трубопроводов и созданию инфраструктуры, отмечается в статье.

После начала российской спецоперации на Украине и последующего ужесточения западных санкций сотрудничество между Москвой и Пекином в экономической сфере получило новый импульс для развития при обоюдной поддержке со стороны властей, пишет Кейт Брэдшер на страницах The New York Times. Лидеры двух стран Си Цзиньпин и Владимир Путин также неоднократно демонстрировали своё намерение укреплять двусторонние связи.



«Поддержание и активное развитие китайско-российских отношений — это стратегический выбор, сделанный обеими сторонами на основе фундаментальных интересов двух народов», — в частности, заявил Си Цзиньпин на недавней встрече с премьер-министром России Михаилом Мишустиным в Пекине. И такой настрой уже приносит ощутимые результаты, отмечается в статье.



Как свидетельствует статистика, двусторонний торговый оборот между Китаем и Россией за первые 11 месяцев этого года уже превысил $200 млрд. При этом экспорт китайских товаров вырос на 69% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. И в первую очередь, в выигрыше оказались китайские производители легковых и грузовых автомобилей, сообщает The New York Times.



На фоне ужесточения западных санкций Россия наращивает закупки в Китае различной электроники и техники, от автомобилей до компьютерных чипов. В частности, дилерский центр по продаже грузовиков в приграничном городе Хэйхэ увеличил свои продажи вдвое благодаря российским клиентам. Экспорт автомобилей из Китая в соседнюю страну настолько велик, что этим летом рядом с границей были построены дополнительные склады и 20-этажные офисные башни, говорится в статье.



Китай продолжает активно играть роль альтернативного поставщика товаров, при этом доля китайского автопрома на российском рынке растёт рекордными темпами. Этому способствовал и уход европейских автомобильных марок, которые раньше пользовались спросом в России, но были вынуждены свернуть сотрудничество на фоне санкций, поясняется в статье.



Продажи дорогих роскошных автомобилей в России резко упали, что способствовало сокращению общего размера автомобильного рынка. Однако представители среднего класса стали активнее закупать доступные китайские легковые и грузовые машины с двигателем внутреннего сгорания. В Китае их очень много, поскольку местные потребители переходят на электромобили. А возможность доставлять автомобили в Россию по железной дороге облегчает задачу, учитывая, что у Пекина нет своего флота трансокеанских транспортных судов.



В результате, по данным GlobalData Automotive, китайские автопроизводители уже смогли занять 55% российского рынка и обогнать Японию, выйдя на первое место среди крупнейших в мире экспортёров автомобилей. При этом в 2021 году у них было всего 8% рынка, сообщается в статье. «Мы никогда ещё не видели, чтобы автопроизводители из одной страны так быстро захватывали такую большую долю рынка — китайцы неожиданно поймали удачу», — подчеркнул Майкл Данн, консультант по автомобилям из Сан-Диего.



Россия, в свою очередь, стала активнее продавать Китаю продовольственную продукцию и энергоресурсы, предоставляя значительные скидки в рамках всё более тесных экономических отношений. Российские шоколадные конфеты, колбасы и другие потребительские товары теперь можно в изобилии найти на прилавках многих китайских супермаркетов, сообщается в статье.



Также активно развиваются энергетическая и строительная отрасли, в том числе благодаря прокладке новых трубопроводов и созданию инфраструктуры. Это сотрудничество стало очень своевременным для китайской экономики, которая изо всех сил пытается восстановиться после негативного влияния пандемии COVID-19 и сопутствующих ограничений.



Рынок недвижимости в Китае до сих пор переживает кризис: десятки миллионов квартир пустуют или недостроены, а новые проекты застопорились, лишая строительный сектор работы. Однако теперь многие китайцы находят работу в приграничных районах, где активно строятся новые стоянки для грузовиков, таможенные центры, железнодорожные станции, трубопроводы и другие объекты инфраструктуры.



Более дешёвые российские энергоресурсы позволяют китайским заводам конкурировать на мировых рынках, в то время как их конкуренты в европейских странах столкнулись с резко возросшими затратами на электроэнергию, отмечается в статье. Россия активно наращивает поставки природного газа по трубопроводу «Сила Сибири» в Китай и ведёт переговоры о строительстве второго газопровода.



Кроме того, Пекин и Москва договорились о строительстве третьего газопровода более скромных размеров, который будет транспортировать газ из самой восточной части России в северо-восточный Китай, и реализация этого проекта также активно продвигается вперёд. Примечательно, что он пройдёт через территории вблизи Амура, из-за которых в 1960-х СССР и Китай ещё вели споры. Однако сегодня на этом месте активно наводят новые мосты и строят дороги и трубопроводы, заключает The New York Times.