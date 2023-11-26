В Москве прошёл второй Российско-китайский автопромышленный форум, в котором приняли участие более 500 представителей правительств, автомобильной промышленности и финансовых институтов двух стран, обсуждавших перспективы сотрудничества и развития автомобильной промышленности. Как передаёт People's Daily, Китай стал важнейшим экспортёром автомобилей в Россию, а Россия — главным направлением экспорта китайских автомобилей, и в будущем сотрудничество между странами будет только углубляться.

В Москве прошёл второй Российско-китайский автопромышленный форум. Как пишет People's Daily, в нём приняли участие более 500 представителей правительств, автомобильной промышленности и финансовых институтов двух стран, обсуждавших перспективы сотрудничества и развития автомобильной промышленности.

Посол КНР в России Чжан Ханьхуэй в своём выступлении на форуме отметил, что под дальновидным стратегическим руководством глав двух государств китайско-российские отношения всеобъемлющего стратегического партнёрства в новую эпоху всегда поддерживаются на высоком уровне. Китайско-российские отношения стали отношениями великих держав с наивысшей степенью взаимного доверия, наивысшим уровнем сотрудничества и наивысшей стратегической ценностью. Китай уже 13 лет подряд сохраняет статус ведущего торгового партнёра России, а объём двусторонней торговли с января по октябрь 2023 года достиг $196,5 млрд, увеличившись на 28% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, и в этом году уверенно достигнет цели товарооборота в размере $200 млрд.

Чжан Ханьхуэй отметил, что с этого года сотрудничество в области автомобилестроения стало основным направлением экономического и торгового сотрудничества между двумя странами. Во-первых, торговля автомобилями между Китаем и Россией развивается быстрыми темпами. С января по сентябрь китайский экспорт автомобилей и запчастей в Россию составил $16,7 млрд, увеличившись на 327% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, что составляет около одной пятой от общего объёма китайского экспорта в Россию. Во-вторых, большая доля приходится на китайский автомобильный рынок. В октябре этого года Россия импортировала из Китая 74 тыс. новых легковых автомобилей, что составило 85% российского импорта новых автомобилей. Китай стал важнейшим экспортёром автомобилей в Россию, а Россия — главным направлением экспорта китайских автомобилей. В-третьих, китайские автомобили пользуются огромной популярностью. Китайские автомобильные компании постоянно выпускают на российский рынок новые модели. В этом году их количество составило около 100 моделей, которые в значительной степени отвечают запросам российского рынка и потребителей.

Чжан Ханьхуэй подчеркнул, что Китай готов и впредь в полной мере использовать преимущества китайской системы автомобильной промышленности, преимущества быстрых интерактивных технологий и высококлассных специалистов, направлять и поощрять китайские предприятия к поддержанию хорошего имиджа китайской автомобильной марки, продолжать разработку моделей, отвечающих потребностям российского рынка, обеспечивать первоклассное качество, предоставлять качественный сервис и способствовать интеграции цепочки поставок автомобильной промышленности двух стран. В то же время китайский посол надеется, что российская сторона окажет китайским автомобильным предприятиям в России политическую поддержку и удобства.

Заместитель министра промышленности и торговли России Альберт Каримов заявил на форуме, что российская автомобильная промышленность и рынок находятся на треке восстановления после снижения, которое было в прошлом году. Российский рынок продолжает насыщаться, в том числе за счёт китайских брендов, как в легковом, так и в грузовом сегментах. По его словам, Министерство промышленности и торговли России предусмотрело ряд мер поддержки для дальнейшего расширения российско-китайского сотрудничества, сделав достижение технологического суверенитета, углубление локализации, развитие компонентной базы и её унификацию, а также наращивание объёмов производства приоритетными направлениями развития автомобильной промышленности.

Сергей Цикалюк, председатель совета директоров Страхового дома ВСК, отметил, что дружественные отношения между Россией и Китаем создают прочную основу для диалога между двумя странами. По его словам, форум создан для предоставления профессиональной площадки для обмена между практиками автомобильной промышленности двух стран. В рамках форума проведены такие тематические секции, как «Государство и автомобильный бизнес», «Финансовые организации и автомобильная промышленность», «Настоящее и будущее автомобильной промышленности глазами российских и китайских автопроизводителей», с целью содействия практическому обмену и сотрудничеству между двумя сторонами.