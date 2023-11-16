NTD: аэротакси домчит пассажиров из Манхэттена в аэропорт Кеннеди за семь минут

В Нью-Йорке проходят испытания аэротакси, оснащённого системой вертикального взлёта и посадки. Как передаёт NTD, по словам разработчиков, аппарат сможет доставлять пассажиров из Манхэттена в аэропорт Кеннеди за семь минут, тогда как на машине нужно ехать больше часа. Компания уже получила разрешение Федерального управления гражданской авиации США на испытания своего прототипа.

Вот такие аэротакси в ближайшем будущем появятся в Нью-Йорке. Пока это только прототип. Сейчас его впервые испытывают в городских условиях. Электролёт разработала американская компания Joby Aviation.

Аэротакси вмещает пилота и четырёх пассажиров. На одном заряде может пролететь до 240 километров. Максимальная скорость — 320 километров в час. Аппарат оснащён системой вертикального взлёта и посадки. Работает в сто раз тише вертолёта. Звук пропеллеров сливается с шумом обычного городского транспорта.

ДЖОБЕН БЕВИРТ, директор компании Joby Aviation: Эти аэротакси меняют правила игры, поскольку работают значительно тише. А это значит, что можно разместить много вертодромов в таких городах, как Нью-Йорк.

По словам разработчиков, такое аэротакси сможет доставлять пассажиров из Манхэттена в аэропорт Кеннеди за семь минут. Тогда как на машине нужно ехать больше часа.

ДЖОБЕН БЕВИРТ: После такого полёта требуется всего пять минут для подзарядки. Столько же времени надо, чтобы высадить одну группу пассажиров и взять на борт другую.

Компания получила разрешение Федерального управления гражданской авиации США на испытания своего прототипа. На следующем этапе предстоит оформить лицензию на коммерческие перевозки. Начать их планируют в 2025 году.

Между тем мэр Нью-Йорка объявил, что вертодром в Манхэттене оснастят станциями для подзарядки электрических летательных аппаратов. Это упростит использование аэротакси.

У компании Joby Aviation есть завод в Калифорнии. Также в будущем построят предприятие в штате Огайо.

Дата выхода в эфир 15 ноября 2023 года.