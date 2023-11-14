NTD: чешские учёные первыми в ЕС будут делать и продавать мясо из пробирки

Чешский стартап первым в Евросоюзе получил лицензию на производство и продажу искусственного мяса. Как передаёт NTD, говядина, выращенная в лаборатории, скоро появится в кормах для животных. Этот продукт не относится к аналогу мяса, сделанного из растительных компонентов. Искусственное мясо выращивают из клетки, которую помещают в питательную среду в биореакторе.

Говядина, выращенная в лаборатории, скоро появится в кормах для животных. Чешский стартап Bene Meat первым в Евросоюзе получил лицензию на производство и продажу искусственного мяса.

Этот продукт не относится к аналогу мяса, сделанного из растительных компонентов. Искусственное мясо выращивают из клетки, которую помещают в питательную среду в биореакторе.

РОМАН КРЖИЖ, глава компании Bene Meat: Мы первыми получили разрешение на использование такого мяса в кормах для домашних животных. Большинство наших конкурентов не спешат идти этим путём, наверное, потому что у них проблемы с ценами. Но мы, кажется, с этим разобрались.

В компании работают 80 исследователей. Проекту уже несколько лет.

РОМАН КРЖИЖ: На этом этапе мы протестируем вкусовые качества продукта, узнаем, понравится ли он животным. Думаю, на это уйдёт несколько месяцев. Потом можно будет заключать контракты.

Пока в лаборатории за день выращивают килограмм мяса. В следующем году планируют увеличить производство до нескольких сотен килограммов, а потом и до нескольких тонн в день. Сейчас учёные выращивают говядину, в будущем планируют делать свинину и курицу.

Чешские исследователи говорят, что производителям кормов их продукция будет обходиться дешевле, чем настоящее мясо. К тому же она будет всегда качественной — без гормонов, антибиотиков и излишков жира.

Изначально искусственное мясо обходилось очень дорого. Например, в 2008 году 250 граммов выращенной в пробирке говядины оценивались в миллион долларов. С развитием технологий стоимость снизилась в десятки тысяч раз.

Дата выхода в эфир 10 ноября 2023 года.