France info: продовольственные фонды Франции вынуждены отказывать в помощи из-за инфляции

Инфляция, рост спроса и нехватка пожертвований заставили французскую благотворительную ассоциацию Les Restos du cœur повысить требования для получения продовольственной помощи, рассказывает France info. По предварительной оценке, организации придётся отказать в помощи 150 тыс. человек, а также значительно сократить объём продуктовых наборов.

Впервые со дня своего основания в 1985 году благотворительная ассоциация Les Restos du cœur («Рестораны от всего сердца»), которая раздаёт треть всей продуктовой помощи во Франции, вынуждена сократить число участников зимней кампании, стартующей 21 ноября, пишет France info. Среди причин — инфляция, резко подскочивший спрос и нехватка пожертвований. «С ноября мы собираемся многим отказывать, — заявил генеральный представитель организации Жан-Ив Труа на заседании Национального собрания. — Сейчас Les Restos du cœur не способны раздавать 170 миллионов блюд, принимать 1,3 миллиона человек, то есть на 200 тысяч больше, чем год назад». Жан-Ив Труа предупредил, что без вмешательства организации, возможно, придётся закрыться через три года.

Как рассказывает издание, недавно уровень заработка, необходимый для получения помощи, опустили. «Есть люди, которые попадали под эти условия, а теперь нет», — вздыхает Мюриэль Дик, руководитель Les Restos du cœur в Виоппи (департамент Мозель). Здесь, как и в 2200 других отделениях по всей Франции, лежат памятки с объяснениями. Каждого подающего заявление предупреждают: «Финансовые трудности… заставляют нас приспосабливаться, поэтому в этом году ассоциация изменила условия получения регулярной продуктовой помощи».

Все волонтёры, которые отвечают за регистрацию новых участников, в срочном порядке прошли обязательный инструктаж о том, как сообщать о принятом решении. «Увы, нам пришлось научиться говорить нет», — подводит итог Брижитт Бюзолини, глава ассоциации в регионе Гранд-Эст. Она указывает, что нужно избегать определённых слов, чтобы «не драматизировать» ситуацию, и выбирать другие, чтобы «оставаться людьми». Волонтёрам советуют «сразу объяснить, что это не наша вина, что на кону выживание Les Restos du cœur». Кроме того, рекомендуется напомнить, что в случае изменения жизненной ситуации необходимо обратиться в организацию повторно. Тем, кому отказали, выдают набор продуктов для трёх блюд и призывают обращаться за любой другой помощью.

Отмечается, что если заработок обратившегося за помощью превышает лимит не более чем на 10%, его досье могут отправить на пересмотр. «Идея в том, чтобы выйти за рамки цифр и принять во внимание обстановку в семье, — объясняет волонтёр Поль Беттингер. — Вопрос стоит так: если не помочь этой семье, то есть ли у неё запасной план?» Таким образом «спаслась» одна из пришедших женщин: оказалось, что ей приходится ездить в больницу к двухлетней дочери, которой провели операцию на сердце. «Всё просто: если мы ей не поможем, она не выдержит», — указывает Беттингер.

Пришедшие за продуктами люди признаются, что новые правила вызывают у них стресс. «Я не знаю, прохожу или нет, — жалуется один из мужчин. — Если больше не смогу приходить сюда, то что я буду делать? Куда пойду?» Завсегдатай Les Restos du cœur в Виоппи, 54-летний Стефан «понимает» решение ассоциации. «Из-за кризиса и всей этой ерунды у них тоже трудности, — сожалеет он. — Нас слишком много — тех, кому они нужны».

Кризис вынудил организацию сократить на треть объём продуктов, которые они могут выдать участникам программы. Теперь вместо шести блюд в неделю на человека приходится четыре. Также пришлось отказаться от раздачи дополнительных наборов продуктов раз в месяц. Молоко, до этого считавшееся отдельным продуктом, теперь проходит как «добавка» вместе с сахаром, маслом и мукой. «Беспокоюсь о сотнях мамочек — что они будут делать?» — вздыхает одна из волонтёров.

В начале сентября ассоциация Les Restos du cœur опубликовала призыв о помощи, на который уже многие откликнулись, отмечает France info. Глава люксовой компании LVMH Бернар Арно пожертвовал €10 млн. В Мозеле всё намного скромнее: руководитель местного бизнеса перевёл €4 тыс., а энергокомпания UEM выписала чек на €10 тыс. Руководитель отдела по государственным субсидиям на уровне департамента Ален Морис решил продолжать «просить деньги там, где они есть». Он планирует выбирать местные компании в зависимости от товарооборота и добиваться с ними встречи, чтобы объяснить, что Les Restos du cœur нуждается в их пожертвованиях. В парижской штаб-квартире организации поощряют такую инициативу: по предварительной оценке, в зимнюю кампанию продовольственной помощи могут лишиться около 150 тыс. человек.