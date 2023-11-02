19FortyFive: США отстают от Китая в плане развития флота — и в Пентагоне об этом знают

Минобороны США в очередном докладе о вооружённых силах Китая констатировало, что Поднебесная значительно опередила Америку по темпам развития военно-морских сил, сообщает 19FortyFive. Аналитики Пентагона выделяют целый ряд неприятных для Вашингтона трендов, однако все они указывают на то, что китайские ВМС растут ударными темпами, тогда как американские, напротив, продолжают слабеть.

Пентагон в своём ежегодном докладе о состоянии вооружённых сил КНР признал, что Вашингтону едва удаётся поспевать за Пекином в плане наращивания военного потенциала — и это особенно касается флота, пишет 19FortyFive.

По информации издания, в документе приводится целый ряд «тревожных тенденций», иллюстрирующих отставание ВМС США от флота НОАК. В частности, Поднебесная значительно опережает США как по скорости ввода в эксплуатацию новых военных кораблей, так и по кораблестроительным мощностям в целом: к примеру, в минувшем году ВМС НОАК получили 30 новых судов, а ВМС США — всего два.

Согласно оценкам Минобороны США, на данный момент общая численность кораблей в китайских ВМС превышает 370 единиц против 291 у США. При этом, хотя 30 новых судов, полученных НОАК в минувшем году, сильно разнятся в плане класса и боевой мощи, 15 из них всё же представляют собой крупные современные надводные корабли, включая крейсеры, эсминцы, а также один авианосец, ставший третьим в арсенале КНР, говорится в материале 19FortyFive.

По мнению аналитиков Пентагона, Китай, вероятно, будет сохранять темпы развития ВМС: к 2025 году их численность должна будет достгинуть 395, а к 2030-му — 435, подчёркиваетя в статье. Тем временем ВМС США, напротив, ужимаются в связи с тем, что старые корабли списываются быстрее, чем принимаются на вооружение новые: к 2025 году их общая численность снизится до 285, а к 2030-му чуть подрастёт до 290, что всё равно меньше, чем сейчас, сетует обозреватель 19FortyFive.

В Минобороны США полагают, что Китай к 2035 году будет иметь в арсенале 80 подводных лодок против 54 на данный момент, тогда как численность американского подводного флота к 2030 году не будет превышать 57 кораблей, пишет 19FortyFive. Несмотря на то что американские АПЛ пока опережают китайские по техническим характеристикам, из-за задержек в техобслуживании почти 40% состава подводного флота США на данный момент непригодно к экплуатации, подчёркивает издание.

ВМС США является одним из наиболее эффективных инструментов сдерживания для военных шагов Пекина в отношении Тайваня — однако если Вашингтону не удастся в кратчайшие сроки изменить существующие тенденции, Индо-Тихоокеанский регион рискует стать куда более опасным местом для американцев, подытоживает обозреватель 19FortyFive.