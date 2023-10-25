Asia Times: США построят новые радары против российских и китайских крылатых ракет

Впервые за 20 лет США собираются строить новые загоризонтные радиолокационные системы. Как пишет Asia Times, они призваны обеспечить возможности раннего предупреждения, обнаружения запуска и отслеживания российских и китайских крылатых ракет большой дальности, однако у США пока даже нет чёткого плана, как их сбивать.

Впервые за 20 лет США собираются строить новые загоризонтные радиолокационные системы. Как пишет Asia Times, в совокупности эти шесть систем призваны обеспечить возможности раннего предупреждения, обнаружения запуска и отслеживания российских и китайских крылатых ракет большой дальности, хотя у США пока нет четкого плана, как их сбивать.

Как продолжает издание, загоризонтный радар заметно отличается от обычного радара X-диапазона и другой микроволновой техники. Вместо параболической антенной решетки он использует несколько вышек, расположенных на определённом расстоянии друг от друга. Иногда в конструкцию приемной части входят сетчатые экраны на земле, поддерживающие антенную решетку.

Вместо миллиметровых волн загоризонтные радары работают в коротковолновых высокочастотных диапазонах. Кроме того, в отличие от стандартных радаров прямой видимости, они работают за счёт отражения сигналов от ионосферы. Именно эта особенность обеспечивает им огромную дальность действия, однако возможности загоризонтных радаров непостоянны, поскольку сама ионосфера постоянно меняется.

Ключевое преимущество загоризонтного радара заключается в том, что у него не возникает трудностей с традиционной технологией малозаметности. Конструкции поглощают радиоволны типичных военных и гражданских радаров, особенно X-диапазона, благодаря необычным формам и материалам. Однако за последние годы появились другие типы датчиков для преодоления малозаметности. Так, русские уделяют большое внимание датчикам L-диапазона, установленным на ряд новейших самолётов.

Россия разработала новые крылатые ракеты большой дальности для запуска со стратегических бомбардировщиков, особенно с Ту-160. Во многом в силу этого стратегического преимущества парк Ту-160 активно модернизируется: Россия возобновила производство этих бомбардировщиков как раз потому, что они могут нести новые крылатые ракеты большой дальности Х-БД.

Ту-160 может запустить крылатую ракету Х-БД над Тихим океаном, и она достигнет основной части американского тыла. Российские бомбардировщики, в том числе Ту-160, патрулируют Баренцево море и воды близ Аляски.

Китай в области крылатых ракет большой дальности продвинулся не так далеко, как Россия, и пока не имеет аналогов Ту-160. «Рабочей лошадкой» дальней бомбардировочной авиации Китая служит H-6K. Новейшая версия имеет возможность дозаправки в воздухе и доработана для загрузки крылатых ракет.

Самая дальнобойная крылатая ракета в арсенале Китая — HN-3. Она использует систему коррекции траектории по контуру рельефа местности Tercom и имеет дальность действия до 3 000 километров.

Её можно было бы применить против американских целей на Гуаме или, возможно, на Гавайях, но сам бомбардировщик смогут отследить американские радары на Аляске и Гавайях. И Китай, и Россия разрабатывают новые бомбардировщики-невидимки — Xian H-20 и Ту-ПАК-ДА соответственно.

Как заключает издание, пройдет ещё немало лет, прежде чем США и Канада развернут новые загоризонтные радары. Точки размещения ещё только определяются, и Пентагон даже не начал закупку самих радаров. На сегодняшний день загоризонтный радар есть лишь у одной американской компании — Raytheon. С её слов, она готова поучаствовать, как только Пентагон разместит тендерный запрос.

Однако помимо проблем с обнаружением, у США нет программы для поражения крылатых ракет в воздушном пространстве страны. Это большая проблема, поскольку потенциальных целей — масса, а систем, оптимизированных против небольших низколетящих угроз, почти нет.