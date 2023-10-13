В Politico выяснили, почему Германия не решается отправлять на Украину ракеты Taurus

Германия не хочет следовать примеру Британии и Франции и поставлять Киеву мощные крылатые ракеты. Как пишет Politico, немецкие ракеты Taurus могут быть использованы Украиной для ударов по Крымскому мосту, но Берлин не хочет идти на такое обострение отношений с Россией. Кроме того, Германию беспокоит, что Taurus может попасть в руки к русским.

Британия и Франция поставили на Украину мощные крылатые ракеты, однако Германия не хочет следовать их примеру. Как пишет Politico, колебания немецкого канцлера Олафа Шольца вызывают гнев в Киеве, но у Берлина есть немало причин для такой осмотрительности.

Как продолжает автор статьи, человеку несведущему может показаться, что разница между англо-французской и немецкой ракетами незначительна, однако всё дело во взрывателе устройства. Как рассказал аспирант Университета Осло и специалист по ракетам Фабиан Хоффман, для подрыва боеголовки Storm Shadow/SCALP используется так называемая многорежимная система срабатывания взрывателя (MAFIS). В этой ракете задержка по времени между столкновением с целью и подрывом боевой части устанавливается вручную. Поэтому ей трудно уничтожать сложные объекты, такие как мосты, ведь боеголовка должна вначале пройти через довольно тонкое дорожное покрытие, и только после этого она столкнётся со своей реальной целью — бетонной подушкой, скрепляющей всю конструкцию.

В ракете Taurus эта проблема решена. Её боевая часть MEPHISTO оснащена взрывателем PIMPF (программируемый многоцелевой взрыватель с элементами искусственного интеллекта), который распознаёт слои разного материала и пустоты и способен более эффективно подрывать многослойные и заглублённые цели.

По этой причине одна ракета, оснащённая распознающим пустоты и считающим слои взрывателем, может наносить такой ущерб, какой ранее могли нанести две и более точно сброшенные бомбы, говорит Хоффман. Он добавил, что, если Украина получит ракету Taurus, она легко сможет нанести эффективный удар по Крымскому мосту.

Для Киева это исключительно важная цель, но именно по этой причине Шольц не хочет поставлять ракеты Taurus. Недавно он заявил, что, если Украина применит немецкую ракету для разрушения моста, это станет «обострением военных действий». По словам Шольца, обязанность канцлера — обеспечить, чтобы «Германия не стала участницей конфликта».

Но не только это вызывает беспокойство в Берлине. В обеих ракетах используется система навигации по эталону ландшафта, которая позволяет им сохранять траекторию без поддержки GPS. Берлин обеспокоен тем, что Германии придётся вводить в систему наведения ракеты топографические данные подлёта к целям.

Но ещё больше Германию беспокоит то, что Taurus может попасть в руки к русским. Правительство и министерство обороны опасаются, что русские ознакомятся с Taurus и научатся противостоять ей. Ракета Taurus создавалась специально для борьбы с российскими системами ПВО, такими как «Панцирь» и С-400. Поэтому она вызывает особый интерес у российских военных, которые очень хотят заполучить образец.

Как заключает автор статьи, несмотря на опасения Шольца, давление на него усиливается и не исключено, что он может сдаться. Соединённые Штаты уже поставили на Украину небольшое количество тактических баллистических ракет ATACMS. Германия ранее заявляла, что не станет принимать решение по Taurus, пока США не отправят свои ракеты. Старшие законодатели в комитете бундестага по вопросам обороны и высокопоставленные руководители из Социал-демократической партии Германии призывают Шольца немедленно изменить свою позицию.