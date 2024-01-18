Le Figaro: хакеры атаковали сайты швейцарского правительства после приезда Зеленского в Давос

Веб-сайты швейцарского правительства стали объектом кибератак, сообщает Le Figaro. Власти связывают это с приездом Владимира Зеленского на Всемирный экономический форум в Давосе, поскольку такие же кибератаки состоялись, когда он выступал перед швейцарским парламентом в режиме видеоконференции в прошлом году.

Правительство Швейцарии заявило, что несколько его веб-сайтов стали объектами кибератак, за которыми якобы стоят пророссийские хакеры из коллектива NoName, сообщает Le Figaro. Связывают эти атаки с тем, что Владимир Зеленский участвовал во Всемирном экономическом форуме, который сейчас проходит в Давосе.

В результате «некоторые сайты федеральной администрации в том числе оказались временно недоступными», сообщили в правительстве. Впрочем, там также сказали, что ожидали такого нападения, поэтому быстро заметили кибератаку, приняли меры.

Подобная кибератака уже была проведена в июне 2023 года, когда Зеленский выступал в режиме видеоконференции перед швейцарским парламентом. Швейцария старается придерживаться политики нейтралитета, поэтому она не поставляет оружие Украине и не разрешает другим странам поставлять туда своё оружие. Но тем не менее она присоединилась к международным санкциям против России, напоминает издание.