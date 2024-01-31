На выборах в Европарламент ожидается укрепление правых и популистских партий, что отражает тревогу населения из-за нелегалов и недовольство «зелёной повесткой». Такой расклад значительно повлияет на решения ЕС по поддержке Украины и её включению в Евросоюз, считает Responsible Statecraft.

Июньские выборы в Европарламент могут привести к господству правых национал-популистов по всему Евросоюзу, пишет Responsible Statecraft. Их успех в основном отражает тревогу населения из-за нелегалов и недовольство «зелёной повесткой», а усталость от конфликта на Украине скорее является подтекстом, но не сулит Киеву ничего хорошего.

Как напоминает издание, выбранные в каждой стране евродепутаты от национальных партий вступают в крупные политические фракции Европарламента. Ожидается, что центристы (Европейская народная партия), левоцентристы (Прогрессивный альянс социалистов и демократов), либеральные центристы («Обновляя Европу») и присоединившиеся к ним зелёные на предстоящих выборах потеряют ряд кресел в пользу праворадикалов.

Ультраправая политическая группа «Идентичность и демократия» (ID), куда в том числе входят немецкая «Альтернатива для Германии», французское Национальное объединение, нидерландская Партия свободы, итальянская «Северная лига» и австрийская Партия свободы, должна занять третье место среди крупнейших фракций Европарламента. Она выступает за культурный традиционализм, более жёсткий миграционный контроль, перенос руководства ЕС из Брюсселя обратно национальным правительствам, а также поддерживает переговоры по украинскому конфликту.

Немного более центристская партия европейских консерваторов и реформистов (ECR) также увеличит число мест в парламенте. Она включает итальянскую партию «Братья Италии», польскую «Право и справедливость» и испанскую «Голос». Это объединение более расположено поддерживать линию НАТО и ЕС, включая поставки оружия на Украину.

Сейчас ID и ECR занимают четвёртое и пятое место среди крупнейших фракций Европарламента — 67 и 58 кресел соответственно из 705. Согласно январскому исследованию Европейского совета на основе национальных опросов, после выборов в июне ID и ECR увеличат число своих представителей до 98 и 85 соответственно. Центристы и левоцентристы потеряют несколько кресел, а либералы и зелёные — значительно больше. В целом на проевропейский блок придётся 54% мест, а не 60%, как сейчас.

Таким образом, ожидается, что после выборов правые и левые популисты получат более трети кресел — впервые с начала прямых выборов в 1979 году, подчёркивает Responsible Statecraft. Такой расклад, несомненно, сильно повлияет на решения ЕС по поддержке Украины и её включению в Евросоюз.