По всему Евросоюзу набирают силу националистические партии. Например, «Партия за свободу» Геерта Вилдерса получила 37 из 150 мест в парламенте на выборах в Нидерландах. Как пишет The European Conservative, это связно с тем, что люди, в том числе и молодёжь, недовольны миграционной политикой, экономической ситуацией, ростом преступности и коррупцией. Выборы следующей весной могут стать началом конца Европейского союза в привычном для нас виде.

По последним данным евроскептики и их партии набирают силу в Финляндии, Франции, Италии, Венгрии, Польше, Швеции, Австрии, Бельгии, Эстонии, Словакии, Швейцарии и на Кипре, пишет The European Conservative. Такая тенденция может ознаменовать «начало конца ЕС в его нынешней централизованной форме», — заявил британский активист Найджел Пол Фарадж газете The Telegraph.

Немаловажным фактором является то, что к таким настроениям присоединяются молодые избиратели. Их поддержка особенно сильна в Италии, Венгрии, Польше, Словакии и Болгарии.

Причин для такой резкой смены политического вектора достаточно много. Люди сильно недовольны положением дел в ЕС и обеспокоены своим будущим и будущим своих стран. В основном население Евросоюза жалуется на миграционную политику, радикализацию ислама внутри Европы, рост преступности, коррупцию, антифермерское законодательство, новый «зеленый курса» и на «бесчисленные другие проблемы».

Как отмечает издание, среди европейских избирателей «царят разочарование и растерянность». Они не понимают, куда двигается Европа, опасаются разрушения национальной идентичности и «сотен лет истории». Кроме того, люди недовольны избирательной системой, считая, что она далеко не такая демократическая, как кажется на первый взгляд.

При этом ЕС планирует расширяться и дальше, хотя финансовые проблемы очевидны.

В случае увеличения количества евроскептиков в парламентах, законодательство Евросоюза претерпит кардинальные изменения. Они захватят общий политический «нарратив». Такое развитие событий приведёт к коренным изменениям в структуре ЕС.

Статистика лишь подливает масло в огонь. Ежегодные расходы на «незападную иммиграцию составляют €17 млрд, а ежегодная выгода от западной иммиграции — €1 млрд», — и это только в Нидерландах.

Предстоящие выборы поставят под сомнение влияние Брюсселя «на национальный суверенитет» стран-членов ЕС.