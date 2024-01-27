European Conservative: «башня из слоновой кости» ЕС рискует рухнуть — евроскептики побеждают
По последним данным евроскептики и их партии набирают силу в Финляндии, Франции, Италии, Венгрии, Польше, Швеции, Австрии, Бельгии, Эстонии, Словакии, Швейцарии и на Кипре, пишет The European Conservative. Такая тенденция может ознаменовать «начало конца ЕС в его нынешней централизованной форме», — заявил британский активист Найджел Пол Фарадж газете The Telegraph.
Немаловажным фактором является то, что к таким настроениям присоединяются молодые избиратели. Их поддержка особенно сильна в Италии, Венгрии, Польше, Словакии и Болгарии.
Причин для такой резкой смены политического вектора достаточно много. Люди сильно недовольны положением дел в ЕС и обеспокоены своим будущим и будущим своих стран. В основном население Евросоюза жалуется на миграционную политику, радикализацию ислама внутри Европы, рост преступности, коррупцию, антифермерское законодательство, новый «зеленый курса» и на «бесчисленные другие проблемы».
Как отмечает издание, среди европейских избирателей «царят разочарование и растерянность». Они не понимают, куда двигается Европа, опасаются разрушения национальной идентичности и «сотен лет истории». Кроме того, люди недовольны избирательной системой, считая, что она далеко не такая демократическая, как кажется на первый взгляд.
При этом ЕС планирует расширяться и дальше, хотя финансовые проблемы очевидны.
В случае увеличения количества евроскептиков в парламентах, законодательство Евросоюза претерпит кардинальные изменения. Они захватят общий политический «нарратив». Такое развитие событий приведёт к коренным изменениям в структуре ЕС.
Статистика лишь подливает масло в огонь. Ежегодные расходы на «незападную иммиграцию составляют €17 млрд, а ежегодная выгода от западной иммиграции — €1 млрд», — и это только в Нидерландах.
Предстоящие выборы поставят под сомнение влияние Брюсселя «на национальный суверенитет» стран-членов ЕС.
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