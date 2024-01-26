Депутат Европарламента: климатическая повестка наносит ущерб обществу, а не наоборот

Пришла пора перестать говорить о несуществующем в действительности «ущербе климату» со стороны человечества, о котором разглагольствуют паникёры, призывает депутат Европейского парламента от Нидерландов Роб Роос. По мнению политика, вместо этого всеобщее внимание должно быть направлено на обсуждение того урона, который нынешняя климатическая повестка наносит самому обществу, поскольку именно он — реальный, пишет SwebbTV.
Поступают сообщения, что в Нидерландах, на родине депутата Европарламента Роба Рооса, в настоящее время сотни тысяч голландских домохозяйств вынуждены готовиться к временным отключениям электроэнергии из-за перегрузки сети. «Чтобы обеспечить безопасность голландской электросети, предприятия и домашние хозяйства будут вынуждены закрыться в ближайшие годы, «если не будут приняты меры», — пишет SwebbTV со ссылкой на нидерландскую газету De Telegraaf.
По мнению Рооса, настало время отвести климатические дебаты от алармизма и паникёрства, а что действительно нужно обсуждать, так это тот колоссальный ущерб, который сама климатическая политика наносит обществу.
«Дискуссия должна перейти от «климатического ущерба» к «ущербу от климатической политики». Чистые угольные электростанции пришлось закрыть, повсюду внедряется ветряная и солнечная энергия, атомная энергетика стала запретной темой. Теперь же мы наблюдаем результат: нехватка энергии из-за климатической политики. Домохозяйства, школы, малый бизнес отключают от сети в случае перегрузок», — сетует европейский политик на своей странице в соцсети Илона Маска.
Особенно бессмысленно говорить о «вреде климатического кризиса» после уверенных заявлений экспертов о том, что «климатический кризис» является не чем иным, как выдуманным политическим мошенничеством и аферой, резюмирует SwebbTV.
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