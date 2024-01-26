Le Figaro: даже конфликт на Украине не смог сблизить Германию и Францию

У Франции и Германии слишком разный подход к стратегии международных отношений и функционированию армии. Поэтому хотя конфликт на Украине на первых порах и смогла их сблизить, в дальнейшем наступило возвращение на прежние позиции, пишет Le Figaro.

Конфликт на Украине привела к глубоким потрясениям в мировой политике, пишет Le Figaro. В том числе на первых порах она сказалась и на отношениях между Германией и Францией.

Так, немцы почувствовали существование угрозы, которая могла непосредственно коснуться их территории, объясняют специалисты. Германия сделала резкий поворот и отошла от пацифизма, которого придерживалась после 1945 года. В частности, она увеличила свой оборонный бюджет до 2% ВВП, выделила средства на модернизацию армии и даже закупила военные беспилотники. Если сначала Германия поставляла украинским солдатам лишь каски, то в итоге дошла до танков. Все эти решения «раньше были немыслимы». Париж приветствовал такой поворот.

Но всё вернулось на круги своя, поскольку взаимное непонимание между Парижем и Берлином связано с очень разными подходами к стратегии и армии. Так, Берлин решил купить американские истребители F-35, что, по мнению Парижа, поставило срочность реструктуризации запасов Германии выше потребностей Европы. И наоборот, раздражение Берлина было вызвано стремлением Франции к сближению Украины и Европейского союза.

По сути, армии Германии и Франции остаются полными противоположностями. Армия Франции ориентируется на внешние операции, которыми командует исполнительная власть. Статус ядерной державы даёт ей особое место в Европе. Армия Германии, напротив, контролируется парламентом, и лучше всего ей работается в рамках НАТО и миротворческих операций. «В Берлине мы понимаем французскую «стратегическую автономию» не больше, чем до войны», — комментирует немецкий эксперт. Конкурируют и оборонные предприятия двух стран.

Кроме того, они по-разному относятся к стратегии выхода из украинского конфликта. Эммануэль Макрон лишь наращивает поддержку Украины. А Германия, наоборот, только что отказалась поставлять ракеты Taurus.

Потому и другие страны ЕС критикуют франко-германский тандем за отсутствие видения архитектуры европейской безопасности. В частности, в странах Восточной Европы Парижу и Берлину припоминают Минские соглашения, их «игру в дураков», а также их вето на вступление Украины на саммите НАТО в Бухаресте в 2008 году. Германию критикуют за её стремление к миру, несмотря ни на что, а Францию ​​— за «антиамериканизм» в НАТО.

«Чтобы Европейский союз сдвинулся с мёртвой точки, нужно, чтобы все страны осознали угрозу», — приводит издание мнение экспертов. Они отмечают, что, возможно, если война на Украине не смогла сплотить европейские страны, то сможет переизбрание Дональда Трампа. Страны Восточной Европы в своей стратегии опираются на вовлечённость США в европейские дела. «Если Соединённые Штаты выйдут из НАТО в 2025 году, ни одна европейская страна не будет готова встать у руля». Но ещё больший шок сможет вызвать ситуация внутри самого ЕС, если во время европейских выборов весомые позиции займут европейские крайне правые партии, в частности французское «Национальное объединение» и немецкая «Альтернатива для Германии».