Daily Telegraph: рост популярности евроскептиков грозит оставить Киев без помощи ЕС

Согласно новому исследованию, правые популистские партии могут удержать уверенную победу на выборах в Европарламент в девяти участницах блока, включая Германию и Францию. Это приведёт к ослаблению поддержки Украины и подрыву «зелёных» инициатив блока, сообщает The Daily Telegraph.
Партии, выступающие против ЕС, на пути к уверенной победе на выборах в Европарламент в девяти участницах блока. Более того, в других странах они могут занять второе или третье место, пишет The Daily Telegraph со ссылкой на новое исследование.
Политологи и социологи предсказывают высокие результаты у правых популистских партий и снижение поддержки проевропейского истеблишмента на июньском голосовании. Это может ослабить поддержку Украины и подорвать «зелёные» инициативы блока, предупреждают эксперты.
По их прогнозам, крайне правая группа «Идентичность и демократия», в которую входят французское Национальное объединение, «Альтернатива для Германии» и итальянская «Лига», получит более 30 новых мест в Европарламенте. В итоге она станет третьим по величине альянсом в законодательном органе ЕС, потеснив центристскую группу «Обновляя Европу» во главе с Эммануэлем Макроном, отмечает издание.
По мнению исследователей, всё это приведёт к тому, что радикальные правые будут принимать наиболее активное участие в принятии решений ЕС с 1979 года. «На фоне раздувания популизма, который может достичь нового пика с возвращением Дональда Трампа на пост президента США в этом году, основным политическим партиям необходимо проснуться и чётко оценить требования избирателей», — считает соавтор доклада профессор Саймон Хикс.
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