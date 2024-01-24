Daily Telegraph: рост популярности евроскептиков грозит оставить Киев без помощи ЕС

Согласно новому исследованию, правые популистские партии могут удержать уверенную победу на выборах в Европарламент в девяти участницах блока, включая Германию и Францию. Это приведёт к ослаблению поддержки Украины и подрыву «зелёных» инициатив блока, сообщает The Daily Telegraph.

Партии, выступающие против ЕС, на пути к уверенной победе на выборах в Европарламент в девяти участницах блока. Более того, в других странах они могут занять второе или третье место, пишет The Daily Telegraph со ссылкой на новое исследование.

Политологи и социологи предсказывают высокие результаты у правых популистских партий и снижение поддержки проевропейского истеблишмента на июньском голосовании. Это может ослабить поддержку Украины и подорвать «зелёные» инициативы блока, предупреждают эксперты.

По их прогнозам, крайне правая группа «Идентичность и демократия», в которую входят французское Национальное объединение, «Альтернатива для Германии» и итальянская «Лига», получит более 30 новых мест в Европарламенте. В итоге она станет третьим по величине альянсом в законодательном органе ЕС, потеснив центристскую группу «Обновляя Европу» во главе с Эммануэлем Макроном, отмечает издание.

По мнению исследователей, всё это приведёт к тому, что радикальные правые будут принимать наиболее активное участие в принятии решений ЕС с 1979 года. «На фоне раздувания популизма, который может достичь нового пика с возвращением Дональда Трампа на пост президента США в этом году, основным политическим партиям необходимо проснуться и чётко оценить требования избирателей», — считает соавтор доклада профессор Саймон Хикс.