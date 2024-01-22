TF1: Франция нарастит производство оружия ради помощи Киеву

Вот уже почти два года отправляемое Западом оружие является незаменимым для украинской армии, и Франция намерена усилить свою военную поддержку путём наращивания производства вооружений, сообщает TF1. Правительство заверяет, что сроки производства артиллерии, ракет и радаров были сокращены вдвое. Ради обеспечения потребностей Киева в долгосрочной перспективе французские предприятия также планируют построить заводы на территории Украины.

Боеприпасы для ручных пулемётов, танков, ракетных установок и до тысячи снарядов, расходуемых ежедневно на пике контрнаступления. Вот уже почти два года отправляемое Западом оружие является незаменимым для украинской армии, и Франция намерена усилить эту военную поддержку.

ЭММАНУЭЛЬ МАКРОН, президент Франции: Мы продолжим помогать украинцам. Промышленность в режиме военной экономики — это не просто лозунг, а мощности для более быстрого и масштабного производства.

Это послание адресовано напрямую нашим промышленникам в контексте запланированных на следующей неделе новых поставок. Финансировать их будет Украина, Европейский союз и Франция.

Ещё шесть САУ Caesar, 40 ракет Scalp, около 50 ракет воздух-земля и обещание увеличения объёма поставок снарядов. В начале конфликта ежемесячно в Киев отправлялось по тысяче снарядов. С начала этого года их количество увеличится до трёх тысяч. Чтобы обеспечить выполнение этих заказов, нашим заводам пришлось перестроиться, чтобы производить больше, а главное — быстрее.

К примеру, САУ Caesar, которые частично производятся на этом оружейном заводе: за два года производственный процесс здесь сократился с 30 до 15 месяцев, и со следующего года сможет производить их по 8 штук в месяц.

ТОМА ГАССИЛУ, председатель Комитета по национальной обороне и вооружённым силам в Национальном собрании Франции: Был достигнут значительный прогресс в области производства артиллерии, ракет, радаров. Сроки производства были сокращены вдвое. Как мы этого добились? Разумеется, мы добились этого путём реорганизации всей работы предприятий. Кроме того, дело в наличии запасов сырья, которые позволили бы нам не зависеть от поставщиков.

Ради обеспечения потребностей Киева в долгосрочной перспективе, французские предприятия также планируют построить заводы на территории Украины, чтобы производить там оружие и обеспечить техническое обслуживание своей техники.

Дата выхода в эфир: 21 января 2024 года.