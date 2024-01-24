Times: Европу ждёт политическое землетрясение — и причиной тому растущее недовольство евроскептиков

ЕС вскоре столкнётся с тектоническими политическими сдвигами. Согласно новому докладу берлинского аналитического центра, популистские силы могут стать главными победителями на летних выборах в Европарламент и тем самым подорвать многолетний центристский консенсус, существовавший в организации, пишет The Times.

Европе грозит сейсмический политический сдвиг. Согласно новому докладу берлинского аналитического центра, популистские силы могут стать главными победителями на общеконтинентальных июньских выборах, пишет The Times.

Опросы показывают, что консерваторы, националисты, крайне правые и евроскептики находятся на подъёме. Они станут крупнейшими партиями или сформируют основную оппозицию в подавляющем большинстве стран европейского блока.

«Популистская ударная волна» накроет Францию, Италию, Польшу, Голландию, Бельгию, Венгрию, Австрию, Словакию и Чехию, подорвав центристский консенсус в ЕС. Кроме того, согласно прогнозам, партии, которые когда-то считались экстремистскими и маргинальными, займут второе место в Германии, Швеции, Латвии, Болгарии, Эстонии и Финляндии и третье место в Португалии.

Грядущие изменения вызывают тревогу в блоке. «Риск того, что Европа станет неуправляемой, вполне реален», — утверждает новый министр иностранных дел Франции Стефан Сежурне, возглавляющий партию Макрона «Возрождение» и центристскую группу Европарламента «Обновляя Европу».

В то же время некоторые высокопоставленные деятели ЕС, включая Жозепа Борреля, отмахиваются от популистского всплеска. Они объясняют его «гормональным» спазмом и «дезинформацией», которая якобы вводит европейцев в заблуждение.

Но брюссельский аналитик профессор Франк Фуреди считает, что настоящая причина — это недовольство избирателей, к которым долгое время «относились свысока и игнорировали». «Политическое землетрясение вот-вот пошатнёт Европу. Миллионы европейцев говорят: «С нас достаточно, мы больше не доверяем этим набившим оскомину системным политическим партиям. Наступает популистский момент», — подчёркивает эксперт.