Планы по расширению «интервенционного» НАТО на Украину стали причиной конфликта с Россией, уверены кандидаты от Союза Сары Вагенкнехт на выборы в Европарламент. В интервью Der Spiegel они выступают за создание в Европе новой «общеевропейской системы безопасности», которая возможна, по их мнению, только если в Европе поймут, что «у нас другие интересы, чем у США».

Объединённая Европа должна серьёзно изменить свою внешнюю политику и отношение к отдельным организациям, заявляют Фабио Де Мази и Михаэль фон дер Шуленбург, возглавившие список Союза Сары Вагенкнехт (ССВ) на выборы в Европарламент. Начать следует с самого ЕС, считают оба кандидата. По их словам, ССВ не будет добиваться выхода из ЕС, но его полномочия должны быть ограничены такими вопросами, как «обложение налогами международных концернов», остальные «решения всегда должны приниматься как можно ближе к гражданам», на национальном и муниципальном уровне, заявили кандидаты в интервью Der Spiegel.

В новой партии Вагенкнехт не уверены, стоит ли Германии выходить из НАТО, но немецкий экс-дипломат в ОБСЕ фон дер Шуленбург считает, что «сегодня НАТО больше не является оборонительным альянсом, а превратилось в глобальный интервенционный альянс». По его мнению, западный военный блок «нарушает хартию ООН», что «прямо и косвенно стоило жизни 4,5 миллиона человек». Военный блок также стал причиной украинского конфликта, так как «причиной этой войны стало запланированное расширение НАТО на Украину».

Де Мази подчёркивает, что в партии осуждают специальную операцию на Украине, но «намного важнее» закончить конфликт, чем выдвигать обвинения. «Нам нужно прекращение огня и мирные переговоры», — заявляет Де Мази немецкому журналу. Фон дер Шуленбург подчёркивает, что и Запад тоже серьёзно нарушал хартию ООН: Косово, Ирак, Ливия, Сирия, Йемен. Оба политика указывают на российско-украинские переговоры весны 2022 года как образец, к которому надо стремиться, и считают, что они были прерваны под давлением Запада. Для прекращения переговоров, по их словам, не было достаточных оснований.

Для того чтобы новые попытки прийти к миру не оказались провальными, европейцам нужно понять, что «у нас другие интересы, чем у США, в том числе в сфере безопасности», — полагает Шуленбург. Его дополняет Де Мази, который считает, что «следует прекратить расширение военно-политических блоков». Так как «разрушенная Украина не в интересах Европы», то нужно «подумать об общеевропейской системе безопасности, как это было когда-то согласовано в Хартии ОБСЕ в Париже всеми европейскими государствами, а также США и Канадой». Именно на такой основе можно окончить конфликт на Украине, считают в партии Вагенкнехт.

Пока что Германия и ЕС действовали в противоположном направлении. Оба политика указывают, что прямо посреди рецессии правительство в Берлине сокращает буквально все расходы, кроме трат на оружие. «Но когда дело доходит до вооружений, деньги внезапно перестают играть роль», — указывает Де Мази на противоречие в финансовой политике Берлина. В Союзе Сары Вагенкнехт считают важным для Германии иметь боеспособные вооружённые силы, но этого необходимо добиваться не повышением расходов, а увеличением эффективности трат. «Ещё до «поворотного момента», объявленного канцлером Шольцем, у нас был военный бюджет, сравнимый с ядерной державой — Францией, но деньги исчезли в сети закупок и консалтинга», — объясняет Де Мази в разговоре с Der Spiegel.