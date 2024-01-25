Повсеместно в Европе зарождаются фермерские протестные движения, отмечает Marianne. По словам издания, экологические требования ЕС приводят к повсеместному закрытию сельхозпредприятий в Европе, на место которых приходят иностранные конкуренты, освобождённые от необходимости соблюдать строгие нормы. То же когда-то произошло и с европейской промышленностью, напоминает автор статьи.

Повсеместно в Европе зарождаются фермерские протестные движения, причины которых разнообразны, но когда средства массовой информации дают сельхозпроизводителям слово, они чаще всего жалуются на экологические стандарты, а также на произвол дистрибьюторов и крупных скотобоен, договоры о свободной торговле с другими странами и европейской политике, которая благоприятствует исключительно крупным фермам, пишет Marianne.

По словам издания, экологические требования ЕС приводят к повсеместному закрытию сельхозпредприятий в Европе, на место которых приходят иностранные конкуренты, освобождённые от необходимости соблюдать строгие нормы. Именно эта проблема в 2016 году заставила Нидерланды — второго по величине в мире экспортёра сельскохозяйственного сырья — выступить против проекта договора об ассоциации между Европейским союзом и Украиной, который был направлен на расширение торговли со страной, чьё «сверхиндустриальное» сельское хозяйство находится в руках нескольких олигархов.

В последние месяцы в Польше также был слышен гнев после полной отмены тарифов на украинскую сельскохозяйственную продукцию ради поддержки страны, но ценой разорения целых отраслей, напоминает журнал.

То, что происходит сегодня с европейским сельским хозяйством, уже произошло с промышленностью: сейчас политики всех мастей только и говорят о реиндустриализации, при этом сами до этого десятилетиями аплодировали полному уничтожению производственного потенциала Европы, отмечается в статье.