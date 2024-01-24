France 2: фермеры по всей Франции блокируют ключевые автотрассы

Стратегически важные для торговли дороги заблокированы протестующими фермерами, которые не пропускают грузовики, передаёт France 2. Бастующие требуют серьёзных мер от правительства, прежде всего прекращения нечестной конкуренции со стороны иностранных производителей.

Днём и ночью автотрассы заблокированы тракторами и десятками фермеров. Такая картина наблюдается по всей Франции. Демонстранты выбирают стратегически важные для торговли дороги, на которых собираются грузовики.

ВОДИТЕЛЬ ГРУЗОВИКА: Грузовики заблокированы, все сидят внутри. Нужно ждать.

Начиная с утра заблокирована автотрасса А16 к северу от Парижа. Эти фермеры недавно присоединились к протестам, они ждут от властей серьёзных мер. Главная, которую поддерживают многие из них, — прекращение нечестной, по их мнению, конкуренции с другими странами.

ПЬЕР ГВИОН, владелец молочной фермы: (Надо. — ИноТВ) запретить импорт иностранных продуктов во Францию, где отличаются стандарты.

АЛЕКСИС АШ, фермер: Власти хотят, чтобы потребители тратили меньше, поэтому позволяют ввозить не пойми что без соблюдения стандартов. Например, сейчас половина съедаемой во Франции курицы импортируется.

Возмущение аграриев подогревается некоторыми решениями властей, например, упразднением скидки на немашинный дизель — топливо, которое используется в сельском хозяйстве.

ШАРЛЬ ПАНТ, фермер и разводчик кур-несушек: Для трактора, который работает 10—12 часов в день, нужен дизель. Нужен дизель, который стоит от 1 евро до 1 евро 20 центов, и если умножить на число рабочих дней, то это уже сказывается на доходах фермы и нашей зарплате.

Власти не спешат отвечать, поэтому бастующие говорят о решимости оставаться на дороге и уже подготовились.

РЕАЖИ ДЕРЮМО, председатель Национальной федерации профсоюзов фермеров (FNSEA) в департаменте Уаза: Здесь мы собираемся готовить барбекю, скоро положат мясо. Тут же можно будет погреться вечером. Позади трейлеры, чтобы прилечь, потому что мы хотим спать здесь, в тепле.

ЖУРНАЛИСТ: Вы хотите остаться тут надолго?

РЕАЖИ ДЕРЮМО: Именно.

Фермеры на автотрассе А7 около Лиона также готовятся к длительной забастовке. Они запланировали дежурства.

БЕНЖАМЕН МОРФЕН, садовод: К вечеру подъедут наши коллеги, а мы их сменим завтра утром.

Блокады дорог продолжаются сегодня вечером, а завтра к ним присоединятся новые — около Бордо и Страсбурга.