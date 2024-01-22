BFM TV: «Франция будет парализована» — бастующие фермеры угрожают дойти до Парижа

Французские аграрии блокируют автотрассы и выходят на митинги против законопроекта по сельскому хозяйству, рассказывает BFM TV. Они добиваются встречи с новым премьер-министром Габриэлем Атталем и грозят заблокировать всю Францию и Париж своими тракторами.
Вереница тракторов растянулась почти на два километра и с каждым днём становится всё длиннее. Несмотря на мороз, фермеры днём и ночью дежурят на заблокированной с четверга автотрассе А64. Жером Байль — лидер протестующих. Он выступает за более жёсткую позицию.
ЖЕРОМ БАЙЛЬ, скотовод из Вольвестра (департамент Верхняя Гаронна):Я официально призываю всех фермеров присоединиться к нам. Нужно, чтобы все вышли на дороги. Я вас предупреждаю, что с сегодняшнего дня до среды Франция будет парализована. Мы готовы доехать до Парижа и парализовать столицу с помощью наших тракторов.
Эти фермеры требуют одного: встречи с (новым премьер-министром. — ИноТВ) Габриэлем Атталем. На данный момент таких планов нет, однако сегодня вечером премьер-министр встретится с представителями Национальной федерации профсоюзов фермеров (FNSEA) и молодых аграриев. Протестующие на дорогах пока не видят выхода из кризиса.
ФЕРМЕР:Сколько времени прошло? Он премьер-министр уже неделю. Мы ждём его здесь. Не прибегаем к насилию, ничего такого не делаем. Но пока он не приедет, мы не сдвинемся.
Правительство опасается распространения протестов. На прошлой неделе число демонстраций увеличилось — например, они прошли здесь, перед офисом частного молочного концерна Lactalis. Фермеры уже угрожают сорвать сельскохозяйственную выставку.
Официального ответа от властей по-прежнему нет, однако вчера министр (сельского хозяйства. — ИноТВ) Марк Фено объявил о переносе законопроекта по сельскому хозяйству.
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