TF1: «несправедливая конкуренция» — французские фермеры ополчились на украинскую курятину и марокканские томаты

Разгневанные французские фермеры жалуются на несправедливую конкуренцию со стороны иностранных производителей, сообщает TF1. Под огонь их критики попала украинская курятина, которая стоит вдвое дешевле французской из-за более мягких требований к производству. Французы также жалуются на марокканских производителей томатов с дешёвой рабочей силой и немецких производителей свёклы, которым разрешено использовать инсектициды.

Французский петух в ярости. Производители курятины жалуются на цены, которые они считают несправедливыми. К примеру, три евро за килограмм украинской курицы и семь — за кило французской. Однако Европа разрешает этот импорт ради поддержки военных усилий Киева.

ФЕРМЕР: Импорт имеет право на существование, но он должен соответствовать тем же стандартам, что и наше производство.

Возьмём производственные нормы. Во Франции фермы могут содержать до 40 тысяч цыплят, в то время как на Украине это целые заводы, которые выращивают до двух миллионов.

То же касается помидор в вашем холодильнике. Что может сделать французский овощевод против расширяющегося рынка сельхозкультур в Испании? На полках магазинов можно увидеть поучительное сравнение цен на помидоры черри. 11,63 евро за французские, 7,96 евро за испанские и 6,23 евро за марокканские.

КОРРЕСПОНДЕНТ: Вы когда-нибудь обращаете внимание, откуда помидоры?

ПОКУПАТЕЛЬНИЦА: Сейчас нет. Раньше обращала, а сейчас беру те, что дешевле.

В данном случае конкуренция касается стоимости рабочей силы: 1 евро в час в Марокко, 6 евро в час в Испании и 14 евро во Франции.

Производители сахарной свёклы также разгневаны. Ведь Гийом страдает от конкуренции, которую считает несправедливой, даже внутри ЕС. Так, немецким производителям разрешено использовать инсектициды, запрещённые во Франции.

ГИЙОМ ВЮЛЛЕН, производитель свёклы: Чего мы хотим на европейском уровне, так это попросту последовательности. Потому что если мы должны правильно выращивать овощи, тогда нужно, что бы мы все были в равных условиях.

И всё это при том, что французская отрасль уже испытывает трудности. За последние пять лет в стране закрылось пять сахарных заводов.

Дата выхода в эфир: 23 января 2023 года.