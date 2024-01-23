Германия рискует потерять образ страны «с молочными реками и кисельными берегами», пишет Berliner Zeitung. Протесты немецких фермеров показали уязвимость сельского хозяйства региона. Пришло время рассмотреть вопрос пропитания как политическую проблему, требующую незамедлительного решения.

В свете фермерских протестов становится очевидным, что «еда — это политический вопрос», сообщает Berliner Zeitung. Эта тема стала частью обсуждения на крупнейшей в мире выставке продуктов питания Grüne Woche («Зелёная неделя»), которую называют «Давосом аграрного мира». Протесты в Германии создают контекст для более конструктивных дискуссий.

Berliner Zeitung отмечает важность развития сельскохозяйственных регионов в Германии. Одной из ключевых проблем современного мира стало сокращение пахотных земель из-за расширения площади городов и истощения плодородных почв. Ограниченность природных ресурсов и растущее население приведут к голоду и конфликтам, утверждает издание. Мировая история наглядно демонстрирует, как пищевой вопрос может стать причиной бунтов, как это было в случае Берлинской картофельной революции.

«Немцы принимают как должное, что на полках всегда полно еды: максимально широкий выбор и по минимальной цене», — считает публицист Йенс Бланкеннагель. Однако сейчас представления о Германии как о земле «с молочными реками и кисельными берегами» находятся под угрозой из-за уменьшения числа сельских жителей. В 1871 году 76% населения проживало в деревнях, а сегодня 77% живут в городах, что приводит к сокращению числа работников на полях. Вместе с ними уменьшается число ферм — если в 1971 году их было миллион, то сейчас всего 255 тыс.

Berliner Zeitung поднимает важный вопрос о будущем Германии: следует ли продолжать обеспечивать страну более дорогими местными продуктами или ориентироваться на дешёвый импорт с хрупкими цепочками поставок. В своей статье публицист призывает использовать текущее внимание к протестам фермеров как отправную точку для широкого обсуждения социальной политики в сфере питания.