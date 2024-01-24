ERR: протестующие литовские фермеры заполонили центр Вильнюса тракторами

Литовские фермеры заполнили центр Вильнюса тракторами. Как передаёт ERR, протестующие хотят привлечь внимание правительства к проводимой им сельскохозяйственной политике, повышению акциза на сжиженный газ, отмене акциза на дизельное топливо для фермерских грузовиков, восстановлению многолетних лугов, развитию подлежащих охране территорий, молочному кризису и другим проблемам.
Литовские фермеры продолжают акцию протеста, начатую в начале января. Как передаёт ERR, 24 и 25 января фермеры проведут перед зданием правительства акцию протеста, чтобы привлечь внимание правительства к проводимой им сельскохозяйственной политике, повышению акциза на сжиженный газ, отмене акциза на дизельное топливо для фермерских грузовиков, восстановлению многолетних лугов, развитию подлежащих охране территорий, молочному кризису и другим проблемам.
По словам члена рабочей группы организатора акции — Сельскохозяйственного совета Литвы — Дайнюса Арлаускаса, к вечеру вторника около 1300 единиц тяжёлой техники заполнили главную улицу столицы и подходы к ней. Всю технику пытаются разместить в центре города. Как отмечает портал, фермеры из Паневежского района привезли цистерну с жидким навозом.
Министр сельского хозяйства Навицкас и министр окружающей среды Симонас Гентвилас пообещали встретиться с протестующими.
Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Украина могла бы на заседании Совбеза ООН рассказать о своей версии крушения самолёта Ил-76 в Белгородской области, который перевозил украинских военнопленных для обмена.
Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что украинская пропаганда стала «заметать под ковёр» свои заявления об Ил-76 после того, как стало известно, что сбитый ВСУ самолёт перевозил украинских военнопленных на обмен.
Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой высказался о ситуации с нападающим Квинси Промесом, которому грозит лишение свободы сроком на девять лет по делу о контрабанде наркотиков в Нидерландах.
Кандидат психологических наук, доцент, психоаналитик, клинический психолог высшей квалификационной категории, когнитивно-поведенческий терапевт, сомнолог Алексей Мелёхин рассказал, существует ли связь между недосыпом и лишним весом.
Евродепутат из Румынии Даньел Буда заявил, что производители зерновых культур из его страны рискуют обанкротиться. По его словам, затраты фермеров значительно выросли, в то время как зерно с Украины продаётся в ЕС по очень низким ценам. Об этом он рассказал в письме Еврокомиссии, с которым ознакомился RT.
Горняк Руслан Эркеев, пострадавший в результате аварии в шахте «Заполярная» АО «Воркутауголь» в Воркуте Республики Коми, скончался в больнице. Как сообщили в пресс-службе компании, его семье окажут необходимую помощь.