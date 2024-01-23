Welt: израильтяне призывают Германию остановить трагедию и не поддерживать Нетаньяху

Давление на премьер-министра Нетаньяху растёт даже внутри самого Израиля, передаёт немецкий телеканал Welt. Протестующие в Иерусалиме требуют прекращения войны в секторе Газа. По их мнению, правительство Израиля действует из слепой мести и лишь порождает бесконечную спираль насилия. Германию они призывают не поддерживать Нетаньяху и остановить эту трагедию.

Прошло почти 8 недель с того момента, когда ХАМАС в последний раз отпускал заложников. С тех пор израильский премьер-министр Нетаньяху утверждает, что только военное давление приведёт к освобождению остальных заложников. Успеха эта стратегия, однако, не приносит — и, соответственно, растёт протест в его собственной стране, в том числе со стороны людей, от которых можно было бы ожидать, что они поддержат эту жёсткую политику. Репортаж Штеффена Шварцкопфа.

Их голоса становятся всё громче и многочисленнее. Протестующие в Иерусалиме в который раз требуют прекращения войны в секторе Газа. Премьер-министр Нетаньяху, с их точки зрения, убийца. Здесь мы встретили также Маоза Инона. 48-летнего мужчину, вообще-то, должна переполнять жажда отмщения: его родители Бейла и Яков были убиты ХАМАС 7 октября в их кибуце. Однако Инон призывает своё правительство сложить оружие.

МАОЗ ИНОН, противник войны: Когда ты ведёшь войну, тебе нужна стратегия, нужен план на следующий день. Наше правительство действует из слепой мести и убивает бессчётное число невинных людей в Газе.

И разве не было бы законно, спрашивает он, если бы родственники этих жертв тоже захотели бы отомстить? Это бесконечная спираль насилия, считает предприниматель. Освобождение примерно сотни заложников произошло только благодаря дипломатии, а не применению силы. Он обращается к Германии с острыми словами.

МАОЗ ИНОН: То, что делает Германия, — это трагедия. Вы не помогаете нам, израильтянам, поддерживая это правительство. Я прошу немецкое население: не следуйте, не поддерживайте этих ложных пророков, которые сейчас находятся здесь у власти.

Война любой ценой не вернёт его родителей, говорит Маоз Инон. Она только унесёт жизни ещё большего числа людей — и на палестинской, и на израильской стороне.

Дата выхода в эфир 23 января 2024 года.