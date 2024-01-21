Западные страны в отношении России и Израиля руководствуются двойными стандартами во всех сферах, пишет Info Libertaire. Хотя в секторе Газа погибло гораздо больше гражданских, чем на Украине, Израиль допустили к ОИ-2024, не вводили санкции против олигархов и не запрещали вещание прогосударственных каналов, транслирующих пропаганду правительства Нетаньяху.

В октябре прошлого года Международный олимпийский комитет (МОК) объявил, что Россия не примет участие в Играх-2024 в Париже в связи с конфликтом на Украине, напоминает Info Libertaire. В январе тот же МОК подтвердил, что Израиль — колониальное государство, которое проводит этническую чистку в отношении палестинцев, — будет состязаться на ОИ и даже присутствовать на церемонии открытия.

Такие двойные стандарты прослеживаются во всех сферах, отмечает интернет-издание. После февраля 2022 года банковские счета российских олигархов и российские активы оказались конфискованы. В то же время ни один израильский олигарх не пострадал от ограничений, торговля с Израилем продолжается, в том числе в военной отрасли. Более того, один из франко-израильских миллиардеров использует свою медиаимперию для распространения пропаганды в пользу Нетаньяху.

Что касается СМИ, в 2022 году попал под запрет финансируемый российским правительством телеканал RT и другие информационные ресурсы, связанные с интересами России. При этом израильский телеканал i24News продолжает трансляцию на французском языке на территории Франции под покровительством властей. В его эфире ежедневно и без проблем можно услышать призывы уничтожать палестинцев, бесстыдную ложь во благо военной пропаганды и расистские высказывания.

Наконец, в секторе Газа на стороне Израиля сражаются 4185 французских солдат. Франция заняла второе место после США по числу иностранных военных в израильской армии. Как утверждает французский сайт, эти люди могут совершать преступления против человечества и спокойно вернуться на родину — невозможно представить, чтобы французы отправлялись воевать на стороне России.

В заключение Info Libertaire подчёркивает, что жертвами Израиля в секторе Газа стали более 30 тыс. гражданских, включая 10 тыс. детей, более 100 журналистов и сотни медиков, — намного больше, чем погибло в украинском конфликте. «Олимпийские игры в Париже станут социально-экологическим скандалом и проявлением репрессий, — считает издание. — Они также прославят страну, которая буквально в то же время совершает самые тяжкие преступления против гражданского населения».