Эксперт: в случае отставки Залужного Зеленского могут обвинить в подрыве военных усилий Киева

Если Зеленский всё-таки отправит в отставку главкома ВСУ Валерия Залужного, ему придётся аккуратно объяснять своё решение, заявила в интервью Deutsche Welle эксперт Chatham House Орыся Луцевич. По её словам, из-за этого шага Зеленского могут обвинить в подрыве как военных усилий Киева, так и единства страны.
Что стоит на кону в этом конфликте между Зеленским и его главным генералом?
ОРЫСЯ ЛУЦЕВИЧ, эксперт Chatham House*: На кону многое, поскольку если президент Зеленский примет это решение, тоэто будет непопулярным решением. А генерал Залужный крайне популярен. Он почти легенда, не так ли? Мало кто видел его вживую: он такая мифическая фигура.
Он также крайне популярен среди солдат на поле боя за его подход к спасению жизней, к защите его войск и к смягчению военной политики так, чтобы политические задачи на поле боя не вызывали катастрофы на этом самом поле боя.
И если Зеленский действительно примет это решение, то это станет первым с начала войны случаем, когда он пойдёт против народной воли. Ему придётся аккуратно это объяснять, поскольку его могут обвинить в подрыве военных усилий и единства внутри Украины. Так что крайне важно то, как это будет сделано и какими будут публичные доводы, транслируемые на более широкую публику по поводу этого критического шага.
Дата публикации 01 февраля 2024 года.
* The Royal Institute of International Affairs (Chatham House, Королевский институт международных отношений, Великобритания) — организация, деятельность которой признана нежелательной на территории РФ по решению Генеральной прокуратуры от 07.04.2022.
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