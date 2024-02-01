Bloomberg: пока Зеленский борется с Залужным, Россия изматывает украинскую оборону

На этой неделе Зеленский предпринял безуспешную попытку отстранить с поста главнокомандующего ВСУ генерала Валерия Залужного, причём произошло это в то самое время, когда жизненно важная помощь со стороны Европы и США задерживается из-за политических споров, пишет Bloomberg. И хотя публично украинские чиновники заявляют, что будут продолжать борьбу с Россией, даже если поддержки от союзников не будет, однако сообщения с фронта говорят о всё более мрачной обстановке у украинских войск.
Россия изматывает оборону Украины, пока Зеленский борется со своим главным генералом, пишет Bloomberg.
Из-за задержки помощи со стороны союзников киевским войскам не хватает боеприпасов для артиллерии и ПВО. Между тем жизненно важная помощь со стороны Европы и США задерживается из-за политических споров.
По словам осведомлённых источников, на этой неделе Зеленский пытался — хотя и безуспешно — отстранить с поста главнокомандующего ВСУ генерала Валерия Залужного. Зеленский ищет более смелый подход к конфликту после провального прошлогоднего контрнаступления и, похоже, оказался в конфликте с более сдержанными взглядами своего генерала.
Сейчас для поддержания так называемой активной обороны Киеву требуются стабильные поставки артиллерийских снарядов и других боеприпасов, которые союзники изо всех сил пытаются предоставить.
Между тем, по словам дипломатов, европейские союзники не смогут выполнить обещание поставить Киеву миллион снарядов к 1 марта. На фоне постоянных задержек производства и опасений по поводу истощения западных арсеналов к этому сроку украинская сторона за годичный срок получит лишь около 600 тыс. снарядов.
Публично украинские чиновники заявляют, что будут продолжать борьбу с российскими войсками, даже если поддержки от союзников не будет. Но сообщения с фронта показывают, что ситуация там становится всё более мрачной.
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