Будущее украинской государственности вызывает всё больше сомнений в Европе. По мнению крайне правых партий в Венгрии и Румынии, их страны должны получить часть западных регионов, подконтрольных Киеву, после его проигрыша Москве, пишет Newsweek.

Две крайне правые партии в странах НАТО захотели получить части Западной Украины в случае поражения Киева. При этом они ссылались на территориальные споры, которые тянутся столетиями, пишет Newsweek

«Мы не будем по-настоящему суверенными до тех пор, пока не восстановим румынское государство в его естественных границах», — заявил один из лидеров Альянса за союз румын (AUR) Клаудиу Тарзиу. По его словам, Бухаресту необходимо взять под контроль Бессарабию, Северную Буковину и Прикарпатье, чтобы Румыния стала «одной из ведущих стран мира».

Лидер венгерской партии «Наша Родина» Ласло Тороцкаи заявил, что противостояние между Москвой и Киевом требует дипломатического решения. В то же время он не исключил, что Украина утратит свою государственность, и поэтому Будапешту необходимо претендовать на Прикарпатье.

Настроения лидеров румынской и венгерской партий вызвали тревогу в Киеве. «Это именно то, чего добивается Путин», — посетовал в интервью изданию депутат Верховной рады Александр Мережко. «Такие заявления особенно опасны сейчас. Они подрывают доверие», — добавил политик.

Примечательно, что ранее AUR и «Наша Родина» уже демонстрировали свои пророссийские взгляды. Первая выступила против военной поддержки Бухарестом Киева. Вторая назвала Украину недружественной страной и призвала правительство Зеленского пойти на территориальные уступки ради мира, напоминает Newsweek.