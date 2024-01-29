Обозреватель: в Польше ужесточат правила пребывания для украинских беженцев
Польша изменит правила пребывания беженцев с Украины уже в 2024 году. Как пишет «Обозреватель», в нынешнем виде правила будут действовать только до сентября, а среди анонсированных изменений после этой даты — уменьшение выплат на детей и отмена статуса беженца после выезда из Польши даже на короткий срок, например на праздники или в отпуск.
Как отмечает издание, по мнению польского правительства, тем, кто покидает Польшу, уже не нужна временная защита. Предусмотренная законом спецзащита для украинских беженцев, которая заканчивается 4 марта, будет продлена лишь на шесть месяцев, а потом правила изменятся.
«Известно, что польское правительство ещё будет проводить консультации с министерствами, органами местного самоуправления и организациями, оказывающими помощь беженцам. Мы даём себе полгода, чтобы наработать хорошие изменения в закон», — отметил заместитель министра внутренних дел Польши Веслав Щепаньский.
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