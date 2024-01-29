Обозреватель: в Польше ужесточат правила пребывания для украинских беженцев

Уже в этом году Польша изменит правила пребывания беженцев с Украины. Как пишет «Обозреватель», среди анонсированных изменений — уменьшение выплат на детей и отмена статуса беженца после выезда из Польши даже на короткий срок, например на праздники или в отпуск.

Польша изменит правила пребывания беженцев с Украины уже в 2024 году. Как пишет «Обозреватель», в нынешнем виде правила будут действовать только до сентября, а среди анонсированных изменений после этой даты — уменьшение выплат на детей и отмена статуса беженца после выезда из Польши даже на короткий срок, например на праздники или в отпуск.

Как отмечает издание, по мнению польского правительства, тем, кто покидает Польшу, уже не нужна временная защита. Предусмотренная законом спецзащита для украинских беженцев, которая заканчивается 4 марта, будет продлена лишь на шесть месяцев, а потом правила изменятся.

«Известно, что польское правительство ещё будет проводить консультации с министерствами, органами местного самоуправления и организациями, оказывающими помощь беженцам. Мы даём себе полгода, чтобы наработать хорошие изменения в закон», — отметил заместитель министра внутренних дел Польши Веслав Щепаньский.

По данным польских СМИ, Польша в вопросе беженцев планирует перенять опыт Норвегии. В этой стране граждане Украины могут потерять статус беженца, если уедут, например, в отпуск. Ведь, по мнению страны пребывания, такой шаг указывает на отсутствие нужды гражданина в убежище.

По данным гуманитарных организаций, такая же проблема с украинцами существует и в Польше. Каждый день до 20 тыс. граждан Украины могут въезжать в Польшу. Покидать страну разрешено на срок до 30 дней. При этом известны случаи спекуляций на тему спецзащиты для беженцев.

«Бывают исключительные ситуации, когда наши студенты ездят на Украину. Нам известны случаи, когда человек живёт в Польше на государственном содержании, арендуя квартиру на Украине. Это не нравится и самим украинцам, потерявшим дом из-за войны», — рассказала Анета Жоховская, директор фонда, который управляет пятью центрами для беженцев в Польше.

Пока благодаря спецзакону о беженцах от марта 2022 года украинцы в Польше имеют право на проживание на равных с гражданами стран ЕС принципах: полный доступ к образованию, системе здравоохранения и рынку труда. При этом правительство Польши гарантировало гражданам Украины питание и проживание, социальную помощь на детей, единовременную помощь и выплату при рождении ребёнка на территории Польши.