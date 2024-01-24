DELFI: в Латвии на украинку завели дело за недостаточное владение госязыком

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Breizh Info: США предадут Украину, как предавали всех других союзников Breizh Info
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TF1: Франция нарастит производство оружия ради помощи Киеву TF1
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СК: в Москве группа молодых людей избила подростков около торгового центра
Группа молодых людей 19 января избила подростков около торгового центра в Москве.
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На всей территории Украины объявлена воздушная тревога
На всей территории Украины объявили воздушную тревогу.
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Ольховский считает, что психология помогает Медведеву дожимать соперников
Двукратный победитель турниров Большого шлема в миксте Андрей Ольховский прокомментировал победу российского теннисиста Даниила Медведева в матче 1/4 финала Открытого чемпионата Австралии 2024 года с поляком Хубертом Хуркачем.
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Косторная показала фото в образе Чёрного лебедя
Алёна Косторная, выступающая в парном катании с Георгием Куницей, показала себя в новом образе.
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RT: в Белгороде прервали телевещание на фоне работы сирены
Корреспондент RT сообщил, что в Белгороде в среду, 24 января, сирены впервые звучали буквально отовсюду, было прервано телевещание.
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Песков пока не комментирует данные о крушении Ил-76 в Белгородской области
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков пока не комментирует данные о крушении военно-транспортного самолёта Ил-76 в Белгородской области.
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Шлеменко — о следующем бое: в RCС предложили интересный реванш на май
Российский боец смешанных единоборств Александр Шлеменко высказался о своём следующем поединке.
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Песков: одобрение заявки Швеции на вступление в НАТО — суверенное решение Турции
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что решение Анкары о ратификации заявки Швеции на вступление в Североатлантический альянс является суверенным решением Турции.
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Суд России определил штраф «Нафтогазу Украины» за тяжбу с «Газпромом»
Российский суд запретил «Нафтогазу Украины» продолжать разбирательство с «Газпромом» в иностранном арбитраже.
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К месту падения Ил-76 в Белгородской области вылетела комиссия ВКС
К месту падения самолёта Ил-76 в Белгородской области вылетела комиссия ВКС.
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Минобороны: на борту упавшего в Белгородской области Ил-76 было 65 пленных ВСУ
Минобороны России сообщило, что на борту упавшего в Белгородской области Ил-76 было 65 пленных военных ВСУ.
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Спецборт МЧС России доставил гуманитарную помощь для жителей сектора Газа
Спецборт МЧС России доставил гуманитарную помощь для жителей сектора Газа, информирует пресс-служба ведомства.
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Посол Гармонин: Москва больше не рассматривает Берн как посредника в конфликтах
Россия больше не рассматривает Швейцарию как потенциального посредника в разрешении конфликтов, сообщил российский посол в Швейцарии Сергей Гармонин.
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Макаренко: для тренировок в Новогорске отличные условия, но проживание и питание — другая история
Чемпионка России в беге на 100 м Кристина Макаренко рассказала об условиях проживания в Новогорске.
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Концерт «Пушкин — 225» пройдёт на Приморской сцене Мариинского театра
Во Владивостоке в честь 225-летия Александра Пушкина 26 января на Приморской сцене Мариинского театра состоится концерт «Пушкин — 225».
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Тренер Мащенко — о легкоатлетке Макаренко: регалии не дают права нарушать правила
Главный тренер сборной России по лёгкой атлетике Руслан Мащенко высказался о конфликте с многократной чемпионкой страны Кристиной Макаренко.
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ЦИК: видеонаблюдение на выборах президента будет во всех 89 регионах России
Заместитель председателя Центральной избирательной комиссии России Николай Булаев сообщил, что видеонаблюдение на выборах президента 2024 года будет организовано во всех 89 российских регионах.
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Иран намерен продолжать сотрудничество с Россией в борьбе с терроризмом
Иран намерен и дальше сотрудничать с Россией по линии противодействия терроризму. С заявлением об этом выступил секретарь Высшего совета национальной безопасности (ВСНБ) исламской республики Акбар Ахмадиян.
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Премьер Речан: в Молдавии создадут министерство европейской интеграции
Молдавский премьер Дорин Речан сообщил, что в республике появится министерство европейской интеграции. Его главой станет действующий госсекретарь МИД Кристина Герасимов.
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Во Владивостоке назвали самые высокооплачиваемые вакансии
Согласно новому исследованию, во Владивостоке самой высокооплачиваемой вакансией является инженер-энергетик в сфере строительства.
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Гладков выехал на место происшествия в Корочанском районе Белгородской области
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что выехал на место происшествия в Корочанском районе Белгородской области.
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Хуркач признался, что будет долго отходить от проигрыша Медведеву на Australian Open
Польский теннисист Хуберт Хуркач прокомментировал поражение в четвертьфинале Открытого чемпионата Австралии от россиянина Даниила Медведева.
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Кабмин Молдавии расторг восемь соглашений с СНГ в сфере энергетики и обороны
Правительство Молдавии расторгло восемь соглашений с СНГ в областях энергетики и обороны.
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RT: военно-транспортный самолёт упал в Белгородской области
Военно-транспортный самолёт упал в Корочанском районе Белгородской области.
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Косачёв: Турция упускает шанс выступить в интересах человечества, а не НАТО
Вице-спикер Совета Федерации России Константин Косачёв заявил, что ратификацией протокола о вступлении Швеции в Североатлантичский альянс Турция упускает шанс выступить в интересах человечества, а не НАТО.
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Крупный пожар произошёл в торговом центре в Белграде
В китайском торговом центре в столице Сербии произошёл крупный пожар.
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Metaratings: Тикнизян пока не дал окончательного согласия на переход в «Зенит»
Защитник «Локомотива» Наир Тикнизян может остаться в столичном клубе в зимнее трансферное окно.
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Воздушную тревогу объявили в Днепропетровской и Николаевской областях
Воздушную тревогу объявили в Днепропетровской и Николаевской областях Украины.
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Посол Палестины: вердикт суда по иску ЮАР против Израиля будет в течение недели
Вердикт Международного суда ООН по иску ЮАР против Израиля вынесут в течение недели.
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Названы восемь регионов России для занятий зимними видами спорта
Аналитики сервиса путешествий Туту.ру выбрали восемь регионов России, где можно заняться спортом этой зимой. RT ознакомился с результатами исследования.
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В Белгороде отменили сигнал ракетной опасности
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в Белгороде отменили сигнал ракетной опасности.
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В ФХР не видят позитивных сдвигов в допуске России к международным соревнованиям
Генеральный директор Федерации хоккея России (ФХР) Дмитрий Курбатов высказался о допуске российских спортсменов к международным соревнованиям.
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Балтфлот проводит стрельбы отделений морской пехоты
На Балтийском флоте морские пехотинцы проводят стрельбы, оттачивая навыки ведения прицельного огня в разное время суток и при сложных погодных условиях.
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Памфилова: ЦИК направила приглашения на выборы президента России в 95 стран
Центральная избирательная комиссия России направила приглашения для наблюдения за ходом выборов президента России в 95 стран мира. Как сообщила на заседании комиссии её председатель Элла Памфилова, ожидается визит от 500 до 1 тыс. наблюдателей.
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Минобороны: силы ПВО России уничтожили беспилотник ВСУ в Белгородской области
Российские средства противовоздушной обороны уничтожили беспилотник Вооружённых сил Украины над территорией Белгородской области.
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Капелло: если «Реалу» нужна «девятка», то стоит обратить внимание на Холанда
Бывший главный тренер «Реала» и сборной России Фабио Капелло посоветовал мадридскому клубу пригласить нападающего «Манчестер Сити» Эрлинга Холанда.
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Премьер Речан: главой МИД Молдавии станет вице-спикер парламента Попшой
Премьер-министр Молдавии Дорин Речан сообщил, что новым главой МИД республики будет назначен вице-спикер парламента Михай Попшой.
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Педиатр Портняга рассказала, как часто дети могут болеть в течение года
Аллерголог-иммунолог, врач-педиатр «СМ-Клиники» для детей Екатерина Портняга рассказала, какая частота заболеваний в год является нормой для детей.
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Землетрясение магнитудой 5,5 зарегистрировали в Чили
Землетрясение, магнитуда которого составила 5,5, произошло в Чили 24 января. Об этом свидетельствуют данные Европейско-средиземноморского сейсмологического центра.
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Кафельников считает, что Медведев уже хорошо выступил на Australian Open
Экс первая ракетка мира Евгений Кафельников высказался о победе россиянина Даниила Медведева над поляком Хубертом Хуркачем в матче 1/4 финала Открытого чемпионата Австралии.
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Памфилова: на выборах президента ожидаются наблюдатели из 13—14 международных организаций
Председатель Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова заявила, что на выборах президента ожидаются наблюдатели из 13—14 международных организаций.
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Гендиректор: оборонзаказ по линии КТРВ вырос по некоторым позициям в десять раз
Оборонзаказ по линии корпорации «Тактическое ракетное вооружение» по некоторым позициям вырос в десять раз, заявил гендиректор компании Борис Обносов.
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Ротенберг заявил, что Нобоа останется в «Сочи»
Президент «Сочи» Борис Ротенберг рассказал, что полузащитник Кристиан Нобоа останется в клубе.
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Психолог Кононов назвал причины появления синдрома отличника
Доцент кафедры психологии труда и психологического консультирования Государственного университета просвещения Александр Кононов перечислил причины возникновения синдрома отличника.
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Совбез России: Патрушев проводит в Москве переговоры с коллегой из Ирана
Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев проводит в Москве переговоры со своим коллегой из Ирана Али Акбаром Ахмадияном.
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Матвиенко: незаконное санкционное давление на Россию никуда не исчезнет
Оказываемое на Россию незаконное санкционное давление никуда не исчезнет, однако мечта Запада о нанесении Москве стратегического поражения несбыточна. Об этом заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.
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Синоптик Леус предупредил о гололедице в Москве в ближайшие дни
Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в беседе с RT рассказал о погоде в столице в ближайшие дни.
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Гладков: в Белгороде запущено оповещение ракетной опасности
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в Белгороде запущено оповещение ракетной опасности.
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Защита Блиновской обжаловала решение суда об ужесточении ей меры пресечения
Защита блогера Елены Блиновской, обвиняемой в неуплате налогов и неправомерном обороте средств платежей, обжаловала решение Замоскворецкого суда об ужесточении меры пресечения.
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Медведев — о победе над Хуркачем: я просто уничтожен
Российский теннисист Даниил Медведев прокомментировал свою победу над поляком Хубертом Хуркачем в матче 1/4 финала Открытого чемпионата Австралии.