DELFI: Латвия продолжает использовать российский нефтяной газ

В прошлом году импорт Латвии из России превысил €0,5 млрд, причём большую его часть составляют минеральные продукты, особенно сжиженный нефтяной газ. Как передаёт DELFI, ситуация должна измениться в конце этого года, когда будут введены санкции на сжиженный газ, но пока этого нет, российский нефтяной газ, скорее всего, продолжит использоваться даже госкомпаниями.
В прошлом году импорт Латвии из России превысил €0,5 млрд. Как передаёт DELFI, примечательно, что большую часть импорта составляет не широко обсуждаемое зерно, которое в основном не остаётся в Латвии, а минеральные продукты, особенно сжиженный нефтяной газ.
В прошлом году в Латвию было импортировано нефти и газа на сумму более €120 млн. Объём импорта нефти и газа увеличился более чем на 65% по сравнению с 2022-м.
Ситуация изменится в конце этого года, когда будут введены санкции на сжиженный газ, но пока этого нет, российский нефтяной газ, скорее всего, продолжит использоваться даже госкомпаниями.
С 2025 года импортировать российский нефтяной газ будет невозможно, так как Евросоюз достиг соглашения о включении его в санкционный список. Пока не будет санкций, российский сжиженный газ могут покупать и латвийские госкомпании, и учреждения.
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