Der Spiegel: страны Балтии укрепят границу с Россией сотнями бункеров

00:44
Маккиннон обошёл Кучерова в гонке бомбардиров НХЛ сезона-2023/24
Канадский нападающий «Колорадо Эвеланш» Натан Маккиннон обогнал российского форварда «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никиту Кучерова в гонке бомбардиров Национальной хоккейной лиги (НХЛ) сезона-2023/24.
00:38
В результате попытки ВСУ атаковать Смоленскую область никто не пострадал
При попытке ВСУ атаковать дроном Смоленскую область никто не пострадал, заявил губернатор региона Василий Анохин.
00:23
Аршавин — о переходе Ахметова в «Зенит»: с лавки на лавку
Заместитель генерального директора по спортивному развитию «Зенита» Андрей Аршавин считает, что бывший полузащитник «Краснодара» Ильзат Ахметов не будет получать много игрового времени в петербургской команде.
00:22
Российские средства ПВО сбили дрон ВСУ над Смоленской областью
Российские системы ПВО сбили украинский дрон над Смоленской областью, заявили в Минобороны России.
00:10
В ДНР сообщили о ранении мирного жителя при обстреле ВСУ
В ДНР сообщили об одном пострадавшем при обстреле Ясиноватой со стороны ВСУ.
00:07
«Колорадо» обыграл «Филадельфию» в НХЛ, Георгиев отразил 35 бросков
Клуб «Колорадо Эвеланш» в гостях нанёс поражение «Филадельфия Флайерз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
23:58
Пресс-секретарь Махмуда Аббаса: США следует признать Палестину
Американским властям следует признать Палестину, а не ограничиваться только высказываниями о решении конфликта на Ближнем Востоке на основе сосуществования двух государств.
23:50
На Украине объявили в розыск бывшего лидера запрещённой в стране компартии
На Украине объявили в розыск бывшего лидера запрещённой в стране коммунистической партии Петра Симоненко.
23:46
NASA потеряло связь с марсианским вертолётом Ingenuity
В NASA заявили, что специалисты американского агентства 18 января утратили связь с беспилотным вертолётом Ingenuity, который выполняет свою миссию на поверхности Марса.
23:46
Матч «Удинезе» — «Милан» был остановлен из-за расистских оскорблений фанатов
Матч 21-го тура чемпионата Италии по футболу между «Удинезе» и «Миланом» был прерван из-за неподобающего поведения фанатов.
23:38
В Екатеринбурге водитель наехал на упавшую на дороге девочку
В Екатеринбурге водитель наехал на четырёхлетнюю девочку, которая упала со снегоката на пешеходном переходе.
23:36
Мэр украинских Ромен подрался с главой военной администрации у мемориала ВСУ
В городе Ромны Сумской области произошла драка между председателем Роменской военной администрации Денисом Ващенко и мэром города Олегом Стогнием.
23:36
Петросян очень устала в финале личного чемпионата России по прыжкам
Чемпионка России по фигурному катанию Аделия Петросян призналась, что выложилась на все сто процентов в финальной части чемпионата России по прыжкам 2024 года в Москве.
23:25
Свищёв назвал примером для спортивных функционеров рукопожатие россиянки и украинки
Председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищёв считает, что украинка Елизавета Котляр подала пример политикам, пожав руку россиянке Владе Минчевой на Открытом чемпионате Австралии по теннису 2024 года среди юниоров.
23:15
Глава Wildberries Бакальчук прокомментировала пожар в Шушарах
Основательница и генеральный директор Wildberries Татьяна Бакальчук прокомментировала пожар на складе компании в Шушарах.
23:14
NBC News: произраильские конгрессмены США теряют уверенность в Нетаньяху
Произраильские конгрессмены Соединённых Штатов теряют уверенность в премьере Израиля Биньямине Нетаньяху.
23:09
«Тампа» с Кучеровым обыграла «Баффало» в матче НХЛ
Клуб «Тампа-Бэй Лайтнинг» нанёс поражение в гостях «Баффало Сэйбрз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
23:09
Маргарита Симоньян рассказала о совместном проекте RT и МВД России #НеОдинНаОдин
Главный редактор RT и МИА «Россия сегодня» Маргарита Симоньян в эфире ТВЦ рассказала о совместном проекте RT и МВД РФ #НеОдинНаОдин.
23:03
Число полицейских, пострадавших в стычках в Виченце, возросло до десяти
Число полицейских, пострадавших в стычках из-за работы израильского павильона на ярмарке в итальянском городе Виченца, увеличилось до десяти.
22:53
В ГД внесли законопроект о расторжении соглашения с Британией о рыболовстве
Российское правительство внесло в Госдуму законопроект о расторжении соглашения с Британией о праве заниматься рыболовством в Баренцевом море. Документ размещён в электронной базе Госдумы.
22:53
Канчельскис назвал кощунством жалобы футболистов РПЛ на повышение цен на продукты
Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» считает, что голкиперу «Краснодара» Станиславу Агкацеву не стоит жаловаться на цены на продукты в России.
22:52
Силы ПВО ВС России сбили беспилотник ВСУ над Орловской областью
В Минобороны России заявили, что российские силы ПВО сбили беспилотник ВСУ над Орловской областью.
22:38
Россиянина Путилина выбрали вице-президентом Европейской федерации тайского бокса
Стали известны результаты выборов на руководящие посты Европейской федерации тайского бокса (EMF).
22:37
БПЛА коалиции США два раза за сутки нарушили воздушное пространство Сирии
Руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Вадим Кулить заявил, что беспилотники международной коалиции во главе с США два раза за сутки нарушили воздушное пространство САР.
22:30
Число жертв столкновения грузовиков и минивэна под Саратовом возросло до трёх
В Саратовской области число погибших из-за столкновения двух грузовых автомобилей и минивэна увеличилось до трёх.
22:25
Больше 60 человек погибли из-за последствий «арктического» холода в США
Больше 60 человек погибли из-за последствий «арктического» холода, который сковал большую часть Соединённых Штатов.
22:20
Старовойт: ВСУ обстреляли село в Курской области, выбиты окна в школе
ВС Украины обстреляли село Вишнево Беловского района Курской области.
22:20
Непомнящий сыграл вничью в матче седьмого тура на турнире в Нидерландах
Россиянин Ян Непомнящий сыграл вничью с иранцем Пархамом Магсудлу в партии седьмого тура турнира Tata Steel Masters по шахматам в Вейк-ан-Зее (Нидерланды).
22:14
BT: американцы пострадали в результате атаки на военную базу в Ираке
Несколько человек, включая американцев, пострадали в результате ракетной атаки на военную базу Айн аль-Асад в Ираке.
22:06
Нетаньяху: Израиль не отдаст контроль над территориями к западу от Иордана
Израиль не откажется от контроля в сфере безопасности над территориями к западу от реки Иордан.
22:03
Ангола обыграла Мавританию в матче Кубка Африки по футболу
Сборная Анголы нанесла поражение команде Мавритании в матче групповой стадии Кубка африканских наций по футболу 2023 года.
21:58
Вольфович: спецслужбы знают, что в соседних странах готовят диверсантов
Госсекретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович сообщил, что спецслужбы страны знают состав боевых ячеек, которые готовятся для смены власти в республике.
21:51
Бакаев забил мяч за «Аль-Вахду» в товарищеском матче с «Замалеком»
Российский полузащитник эмиратского клуба «Аль-Вахда» Зелимхан Бакаев отметился результативным действием в товарищеском матче с египетским «Замалеком».
21:46
Постпред России Ульянов объяснил мины у Запорожской АЭС защитой от диверсий
Представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил, что ничего чрезвычайного в наличии мин между ограждениями по периметру Запорожской АЭС (ЗАЭС) нет, и объяснил их установку необходимостью защищать станцию от диверсантов.
21:40
Украинский политик Лапин: ВСУ скоро отступят из-за ударов российской артиллерии
Вооружённым силам Украины придётся отступить вглубь подконтрольной Киеву территории для сокращения линии фронта, заявил украинский политик Игорь Лапин.
21:36
«Монако» с Головиным победил «Родез» в матче 1/16 финала Кубка Франции
«Монако» в гостях нанёс поражение «Родезу» в матче 1/16 финала Кубка Франции по футболу.
21:31
ВСУ вновь обстреляли Донецк кассетными снарядами
В представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), заявили, что украинцы выпустили три кассетных снаряда по Донецку.
21:23
Фицо: Словакия не согласна с несколькими условиями в оборонном соглашении с США
Словакия не согласна с некоторыми условиями, которые прописаны в оборонном соглашении с Соединёнными Штатами, сообщил премьер республики Роберт Фицо в эфире телеканала RTVS.
21:17
Отец Котляр: пожать руку Минчевой на Australian Open было ошибкой
Украинец Константин Котляр, отец Елизаветы Котляр, которая пожала руку россиянке Владе Минчевой, сожалеет о произошедшем.
21:05
Два человека погибли и восемь пострадали в ДТП в Саратовской области
Два человека погибли и ещё восемь получили травмы в результате столкновения нескольких автомобилей в Саратовской области.
21:01
Туктамышева выступит в командном турнире на чемпионате России по прыжкам
Стал известен состав участников командного турнира в рамках чемпионата России по прыжкам — 2024.
20:58
Cumhuriyet: ещё два тела обнаружили на пляжах турецкой Антальи
Ещё два тела обнаружили на пляжах Антальи в Турции, это четвёртый случай за неделю.
20:53
Bild: в Гамбурге появилась обнажённая статуя с лицом, похожим на Меркель
В Гамбурге напротив театра Талии установили статую обнажённой женщины, похожей на экс-канцлера Германии Ангелу Меркель.
20:49
AFP: по авиабазе США на западе Ирака выпустили по меньшей мере 15 ракет
По меньшей мере 15 ракет были выпущены по авиабазе Соединённых Штатов Айн-аль-Асад, используемой силами коалиции под командованием США, на западе Ирака.
20:46
Кремлёв подарит Емельяненко квартиру, если Александр год не будет пить алкоголь
Президент Международной ассоциации бокса (IBA) Умар Кремлёв пообещал Александру Емельяненко квартиру, если боец год не будет употреблять алкоголь.
20:44
В Петербурге ликвидировали пожар в автосервисе
В МЧС России по Санкт-Петербургу заявили, что спасатели ликвидировали возгорание в автосервисе Пушкинского района.
20:35
Минобороны Украины: представители США впервые проверили переданное Киеву оружие
Представители Соединённых Штатов совместно с представителями ВС Украины впервые провели проверку оружия, переданного Вашингтоном Киеву.
20:33
Российский экипаж танка рассказал RT, за что был награждён орденами Мужества
Командир экипажа российского танка 20-й мотострелковой дивизии с позывным Седой рассказал спецкору RT Александру Пискунову, за что они были награждены орденами Мужества.
20:30
Бестемьянова считает, что ЧР по прыжкам не подходит Мишиной и Галлямову по формату
Олимпийская чемпионка Наталья Бестемьянова объяснила, почему дуэт Анастасия Мишина — Александр Галлямов занял только третье место на чемпионате России по прыжкам.
20:22
«Жёлтый» уровень опасности объявили в Петербурге из-за тумана и мороза
«Жёлтый» уровень погодной опасности объявлен в Петербурге из-за тумана и мороза.