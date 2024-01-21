Der Spiegel: страны Балтии укрепят границу с Россией сотнями бункеров

Власти стран Балтии боятся России и поэтому они решили укрепить свои границы с Россией и Белоруссией, сообщает Der Spiegel со ссылкой на заявления министров обороны Эстонии, Латвии и Литвы. Речь идёт о системе из бункеров и линий снабжения, строительство которой начнётся в 2025 году. На проект выделено €55 млн. Также планируется разместить рядом с границей склады с колючей проволокой, минами и бетонными противотанковыми блоками, которые будут размещены в случае обострения ситуации.

В Прибалтике опасаются угрозы, исходящей от Кремля, и в связи с этим собираются укрепить свои границы с Россией и Белоруссией, сообщает Der Spiegel, а именно — построить на них сотни бункеров. Об этом заявили министры обороны Эстонии, Латвии и Литвы.

Ввиду географической близости к большому соседу они ощущают себя наиболее уязвимыми перед возможными атаками. При этом они находятся на восточном побережье Балтийского моря, из-за чего НАТО будет трудно их оборонять. «Боевые действия на Украине показали, что для того, чтобы начать защищать Эстонию с первого метра, наряду со снаряжением, боеприпасами и личным составом необходимы также оборонительные сооружения», — подчеркнул эстонский министр обороны Ханно Певкур.

С ним согласился и его латышский коллега Андрис Спрудс, подчеркнув, что оборонительная линия необходима для того, чтобы в первую очередь устрашить Россию, а также начать защищать территорию альянса с её первого сантиметра. Строительство системы из бункеров и линий снабжения начнётся в 2025 году. На эти цели выделено €55 млн. Также вблизи будет находиться склад с колючей проволокой, минами и бетонными противотанковыми блоками, которые будут размещены в случае обострения ситуации.