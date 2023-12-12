ERR: прибалтийские и скандинавские страны обсуждают бойкот Олимпиады из-за россиян

Олимпийские комитеты стран Прибалтики и Скандинавии обсудили вопрос о возможности бойкота Олимпийских игр в Париже в следующем году из-за присутствия на них россиян. Как передаёт ERR, согласно решению МОК, российские и белорусские спортсмены будут допущены к Олимпиаде только в индивидуальных видах спорта в качестве нейтральных спортсменов без права использования национальной символики.

Олимпийские комитеты стран Прибалтики и Скандинавии провели видеоконференцию, на которой также обсуждался вопрос о возможности бойкота Олимпийских игр в Париже в следующем году. Как передаёт ERR, по словам генерального секретаря эстонского Олимпийского комитета Сийма Суклеса, пока никаких решений по этому вопросу не принято и многое будет зависеть от позиции Украины.

Суклес отметил, что в Киеве считают, что Международный олимпийский комитет принял очень плохое решение, разрешив ограниченное участие российских спортсменов в Олимпийских играх, но Украина пока не принимала решения о бойкоте.

По словам Суклеса, Эстония рассмотрит возможность бойкота, если будет понятно, что это будет иметь существенное влияние, потому что решение десятка маленьких стран не посылать своих спортсменов на Игры никак не повлияет на их проведение.

Как напоминает портал, согласно решению МОК, российские и белорусские спортсмены будут допущены к Олимпиаде только в индивидуальных видах спорта в качестве нейтральных спортсменов без права использования национальной символики. Кроме того, к Играм не будут допущены спортсмены, открыто поддержавшие российскую спецоперацию на Украине. Это же условие будет распространяться на тренеров и другой вспомогательный персонал. Кроме того, спортсмены не должны быть связаны с российскими вооружёнными силами или органами государственной безопасности.