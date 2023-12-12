Олимпийские комитеты стран Прибалтики и Скандинавии обсудили вопрос о возможности бойкота Олимпийских игр в Париже в следующем году из-за присутствия на них россиян. Как передаёт ERR, согласно решению МОК, российские и белорусские спортсмены будут допущены к Олимпиаде только в индивидуальных видах спорта в качестве нейтральных спортсменов без права использования национальной символики.
Олимпийские комитеты стран Прибалтики и Скандинавии провели видеоконференцию, на которой также обсуждался вопрос о возможности бойкота Олимпийских игр в Париже в следующем году. Как передаёт ERR, по словам генерального секретаря эстонского Олимпийского комитета Сийма Суклеса, пока никаких решений по этому вопросу не принято и многое будет зависеть от позиции Украины.
Суклес отметил, что в Киеве считают, что Международный олимпийский комитет принял очень плохое решение, разрешив ограниченное участие российских спортсменов в Олимпийских играх, но Украина пока не принимала решения о бойкоте.
По словам Суклеса, Эстония рассмотрит возможность бойкота, если будет понятно, что это будет иметь существенное влияние, потому что решение десятка маленьких стран не посылать своих спортсменов на Игры никак не повлияет на их проведение.
Как напоминает портал, согласно решению МОК, российские и белорусские спортсмены будут допущены к Олимпиаде только в индивидуальных видах спорта в качестве нейтральных спортсменов без права использования национальной символики. Кроме того, к Играм не будут допущены спортсмены, открыто поддержавшие российскую спецоперацию на Украине. Это же условие будет распространяться на тренеров и другой вспомогательный персонал. Кроме того, спортсмены не должны быть связаны с российскими вооружёнными силами или органами государственной безопасности.
Преображенский районный суд Москвы огласил приговор по делу бывшего главврача больницы СИЗО «Матросская тишина» Александра Кравченко, которого обвинили в превышении должностных полномочий и злоупотреблении. Его приговорили к семи годам колонии.
«Скандинавские авиалинии» (Scandinavian Airlines, SAS) убрали из своего меню напиток Nesquik, потому что украинские власти внесли его производителя Nestlé в список «спонсоров войны», так как швейцарская компания продолжает работать в России.
В Донецкой Народной Республике задержали советника министра промышленности и торговли республики Сергея Голощапова и директора ГУП «Донецкая промышленная компания» Алексея Петрусенко по подозрению в мародёрстве в особо крупном размере.
Владимир Зеленский впал в панику из-за риска, что США прекратят финансировать предоставление военной помощи Украине, президент России Владимир Путин тем временем наблюдает за происходящим, сообщает Sky News.
Заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв заявил, что в вестибюле строящейся станции метро «Генерал Тюленев» разместят панно с изображением советского военачальника Ивана Тюленева.
Руководитель агентства недвижимости «PRO ОБМЕН», вице-президент «Гильдии риелторов Москвы», член общественной организации «Деловая Россия» Екатерина Никитина рассказала об особенностях покупки и аренды жилья.
Развитие двусторонних отношений с Аргентиной входит в зону интересов России, однако визит президента России Владимира Путина в Латинскую Америку пока не планируется. Об этом заявил 12 декабря пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал недопустимым вмешательство Соединённых Штатов в ситуацию вокруг Алексея Навального*, который был осуждён в соответствии с российским законодательством.
Заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов заявил, что в Нижегородском районе столицы в рамках программы комплексного развития территорий (КРТ) появятся современные производства и технопарк.
В Национальном антитеррористическом комитете сообщили, что западные центры информационно-психологических операций, созданные на Украине, развернули беспрецедентную по масштабам кампанию по расшатыванию ситуации в России.
Выделенные для Украины десятки миллиардов долларов не помогли ей противостоять спецоперации России, новые десятки миллиардов обречены на такое же фиаско, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
Председатель Национального антитеррористического комитета, директор ФСБ России Александр Бортников сообщил, что в России с начала года предотвратили 228 террористических преступлений, в том числе 146 терактов.
Руководитель сервисного направления сети автомобильного маркетплейса Fresh Илья Иванский предупредил водителей, что снег, набившийся в колёсные арки и на днище автомобиля, может заблокировать вращение колёс.
Страны Запада всё ещё имеют шанс выразить своё отношение к террористическим атакам Киева. Такое мнение высказал посол по особым поручениям МИД России по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник.