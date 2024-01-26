Rzeczpospolita: украинцы — главные нарушители закона в Польше

На настоящий момент в Польше проживает примерно 2,5 млн украинцев. Многие из них себя чувствуют совершенно безнаказанно и постоянно нарушают законы, например, садятся за руль в нетрезвом состоянии, пишет журналистка Гражина Завадка. В Rzeczpospolita она рассказывает, что нередко уровень алкоголя в их крови зашкаливает настолько, что вызывает крайнее удивление у польских полицейских.

Наплыв тысяч иностранцев на территорию Польши, который резко удвоился после начала украинского конфликта, уже нашёл своё яркое отражение в статистике преступности в стране, пишет журналистка Гражина Завадка в издании Rzeczpospolita.

Главное бедствие — это вождение автомобиля с высоким содержанием алкоголя в крови. Более того, даже угроза лишения водительских прав не останавливает нарушителей. Согласно данным Главного управления полиции, подготовленных специально для издания, число иностранных водителей, нарушивших судебные запреты, чаще всего налагаемые за вождение в нетрезвом виде, в ушедшем году выросло на 83%.

Всего в прошлом году в Польше преступления совершили 17 278 иностранцев — это на 2,4 тыс. больше, чем годом ранее, и в пять раз больше, чем 10 лет назад. Ввиду масштабов миграции чаще всего преступления совершали украинцы. Они составляют более половины иностранцев, которым были предъявлены обвинения. Почти каждый третий нарушитель водит машину в нетрезвом виде. Занятно и то, что крайне высокий уровень содержания алкоголя в крови вызывает большое удивление у польской полиции.

С вождением автомобиля с содержанием алкоголя в крови также связано новое явление, которое три года назад едва было заметно и которое сегодня не может не вызывать тревогу. Речь идёт именно о нарастающей проблеме нарушения судебных запретов. Зачастую они налагаются на нарушителей за вождение в нетрезвом виде. Судебные запреты игнорировали главным образом опять же украинцы.

«2,5 миллиона граждан Украины находятся в Польше... Возможно, они больше и чаще пьют и не обращают внимания на то, в каком состоянии садятся за руль. Возможно, это связано с различными проблемами, в том числе культурного характера. Полиция должна всем выписывать одинаковые штрафы. Тогда люди быстро отучат себя от плохого поведения, вне зависимости от того, из какой страны они приехали», — объясняет Мирослав Скурка из Ассоциации украинцев в Польше.

«Некоторые иностранцы чувствуют себя безнаказанно. Это также объясняется тем, что они зачастую не имеют места жительства в Польше. Одних только дорожных проверок недостаточно — возможно, следует довести до их сведения, что в Польше вождение в нетрезвом виде строго наказывается и оно запрещено», — подчёркивает, в свою очередь, эксперт по дорожному движению Войцех Пащечны.

«Возможно ли избежать тёмных сторон миграции?» — задаётся вопросом польская журналистка. «Здесь у нас всё больше иностранцев, они часто боятся злоупотреблять законом в своих странах, а в Польше считают, что раз они гости, то они могут позволить себе больше. Необходимо проводить больше социальных кампаний, повышающих осведомлённость о последствиях нарушения закона», — призывает криминолог, профессор Брюнон Холыст.