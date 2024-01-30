Spectator: слухи о смещении Залужного — плохой знак для Киева

Несмотря на упорные слухи, Владимир Зеленский решил не увольнять главкома ВСУ Валерия Залужного. Но между ними явно сохраняется конфликт, который создаёт по-настоящему дестабилизирующую политическую обстановку на Украине, пишет обозреватель Spectator Марк Галеотти.

После ночи противоречивых заявлений, опровержений и слухов выяснилось, что Владимир Зеленский решил не увольнять главкома ВСУ Валерия Залужного. Однако между ними явно сохраняется напряжение — и это плохая новость для Украины, считает обозреватель The Spectator Марк Галеотти.

По его словам, предположения, что указ о замене высокопоставленного генерала существовал, но не был подписан, возможно, в ожидании консультаций с западными спонсорами Киева, выглядят правдоподобно. Особенно с учётом реального политического раскола, который возник между Залужным и Зеленским.

Первым настоящим «яблоком раздора» для обоих стало планирование прошлогодней кампании ВСУ, которая не оправдала ожиданий. Залужный вместе с британскими и американскими консультантами хотел сосредоточиться на наступлении на юг, к Крыму. Зеленский настаивал на широком наступлении по всему фронту, напоминает автор статьи.

Когда позже Залужный назвал результат контрнаступа «тупиком», команда Зеленского восприняла это как критику его стратегии. Он публично упрекнул главкома в чрезмерном пессимизме, а новоназначенный министр обороны Украины Рустем Умеров начал увольнять и переназначать офицеров, близких к Залужному, обращает внимание публицист.

Возможно, Зеленский действительно планировал заменить Залужного, но отказался от этой идеи, когда «уровень тревоги» стал очевиден. Также не исключено, что его окружение запустило эту идею в качестве пробного шара. «Какой бы ни была ситуация, напряжённость между «Зе» и «За» кажется одновременно реальной и действительно политически дестабилизирующей», — подчёркивает Галеотти.