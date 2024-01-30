American Conservative: для восстановления Украины понадобится победа над коррупцией

Для обеспечения развития экономики после завершения боевых действий Украине понадобятся ещё более фундаментальные преобразования, чем те, что в своё время совершил Сингапур, — ведь Киеву предстоит не только преодолеть факторы, связанные с конфликтом, но и наконец решить проблему коррупции, с которой страна не смогла справиться после распада СССР, пишет American Conservative.

Как разъясняет обозреватель издания, одна из главных экономических особенностей Украины заключается в том, что экономика страны после исчезновения Советского Союза так и не оправилась: тогда как все остальные страны почившего соцлагеря, включая Россию, в итоге вернулись к стабильному экономическому росту, у Украины к 2013 году объём ВВП стал даже меньше, чем в 1991-м.

Такие удручающие результаты объясняются политическими факторами, продолжает автор. Как пишет журналист, поскольку социалистический строй «по природе своей» порождает масштабную коррупцию, при переходе к капитализму каждой бывшей соцстране пришлось отыскать собственный способ побороть созданные при социализме «сети взяточничества и обречённых на провал решений» — либо при помощи рыночных инструментов, как это было в Польше, либо через «политическое приручение олигархов», как в России. Но Украина не пошла ни тем, ни другим путём: её олигархи остались многочисленными и крайне могущественными.

Положение Украины «между востоком и западом» могло бы пойти ей на пользу — грамотные лидеры могли бы сталкивать обе стороны геополитического противостояния друг с другом, получая прибыль от обеих и обеспечивая за счёт этого экономическое развитие. Между тем укоренившаяся коррупция не давала Киеву это проворачивать: любые инвестиции либо разворовывались, либо растрачивались впустую. Кроме того, из-за нечёткой геополитической ориентации страны ставки в крайне затратных баталиях между олигархами и различными политическими группами выросли до предела, из-за чего олигархи не только стали ещё больше воровать в сытые времена, но и гораздо более отчаянно боролись за сохранение своего положения. Такая неблагополучная динамика сохранялась вплоть до начала СВО в 2022 году — а боевые действия, разумеется, нанесли экономике Украины дополнительный ущерб.

Западные эксперты, вероятно, считают, что Украине нужны лишь инвестиции — но им не следует забывать о том, что в 1991 году специалисты тоже предполагали, что капитализм и его атрибуты в виде прав собственности, верховенства права и свободного рынка сами по себе обеспечат её экономике рост, но страна их в конечном счёте разочаровала, отмечает обозреватель American Conservative. Инвестиции Киеву, разумеется, понадобятся — но кроме того, ему будут нужны глубочайшие преобразования.

В американских СМИ уже выражали надежду на то, что завершение конфликта даст украинцам шанс приручить олигархов — однако, к примеру, бывший председатель Нацбанка Украины Валерия Гонтарева настроена куда пессимистичнее: по её мнению, в результате масштабной конфискации и национализации активов в ходе боевых действий после их завершения может стартовать грызня за эти активы, в результате чего старых олигархов просто сменят новые, говорится в материале Amercian Conservative. По мысли обозревателя издания, если Гонтарева права, спонсорам Украины следует составить надёжный план прежде, чем открывать бумажники, — а иначе деньги на восстановление Украины исчезнут в том же самом «водовороте коррупции», что и раньше.