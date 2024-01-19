Polskie Radio: на пути в ЕС Украина важна для Польши как защитный буфер от России, но не как экономический конкурент

Несмотря на то что шансы Украины стать членом ЕС на настоящий момент ничтожные, Варшаве необходимо принимать во внимание и такой вариант развития событий, считает польский политолог Томаш Кубин. В Rzeczpospolita он объясняет, что с геополитической точки зрения интегрированная с Западом Украина, которая стала бы буфером от России, находится в жизненно важных интересах Польши, однако с экономической точки зрения ситуация выглядит совершенно противоположным образом.

Хотя 14—15 декабря Европейский совет принял решение о том, чтобы начать переговоры о присоединении Украины к ЕС, сегодня перспектива членства этой страны крайне отдалённая, пишет в Rzeczpospolita польский политолог Томаш Кубин. Для того чтобы это стало реальным, Украине в первую очередь необходимо защитить свою государственность и независимость внешней политики, а также взять под контроль свои границы, объясняет эксперт.

По его словам, Киев также будет вынужден выполнить ряд конкретных условий по присоединению. Более того, дать своё добро на расширение должна каждая из 27 стран ЕС, чего сегодня, по оценкам Кубина, будет добиться крайне трудно и что выглядит весьма сомнительным. «Поэтому решение Европейского совета следует рассматривать в качестве элемента политической поддержки ЕС в адрес защищающейся Украины. Поддержки, которая в политическом плане относительно «дешёвая» и которая не связана никакими конкретными обязательствами», — объясняет он.

В статье политолог, однако, предлагает задаться вопросом, соответствует ли вообще возможное членство Украины в ЕС интересам Польши. «Принимая во внимание массовые протесты фермеров и перевозчиков, не говоря уже об антиукраинских политических кругах, ответ может быть очевиден не для всех», — рассуждает Кубин. Он призывает отличить интересы Польши как государства, действующего в определённых геополитических реалиях, от интересов различных социальных или профессиональных групп. «В этом первом измерении суверенная, безопасная и стабильная Украина, выполняющая требования членства в ЕС и интегрированная с Западом, находится в жизненно важных интересах Польши. Она превратилась бы в своего рода буфер, отделяющий Польшу от России, которая, к сожалению, не отказалась от применения силы во имя достижения своих внешнеполитических целей», — сожалеет он.

Серьёзный вызов стоит именно перед польскими фермерами. Членство Украины в ЕС или даже просто-напросто доступ к некоторым свободам общего рынка делает их крайне уязвимыми. Аналитик обращает внимание на то, что у Украины примерно в два раза больше сельскохозяйственных площадей, нежели у Польши, она славится чрезвычайно плодородной почвой и может похвастаться относительно низкими производственными затратами, что даёт ей неоспоримые конкурентные преимущества. Более того, пока что украинские товары не должны соответствовать требованиям, которые выдвигаются в отношении европейских компаний.

«...Украина в одиночку в состоянии накормить весь ЕС. Кроме того, очень большая часть сельского хозяйства на Украине находится в руках олигархов и иностранного капитала, которые составляют политически важную группу интересов», — поясняет доступным языком Кубин.

Имеет значение и то, что по стандартам ЕС Украина относительно бедная страна, поэтому в случае её членства большинство средств фондов поддержки будут направлены именно ей, а не другим странам, в том числе Польше. Такой негативный эффект прочувствуют напрямую польские местные органы власти и предприятия, а косвенно и все поляки. В результате присоединение Украины к ЕС в экономическом измерении было бы для Польши примерно тем же, чем было расширение ЕС в 2004—2007 годах, когда Польша стала его частью. Тогда тоже в нескольких «старых» странах ЕС это расширение, мягко говоря, не вызвало энтузиазма.

Однако сейчас в качестве приоритета Польше надо делать ставку на безопасность и наиболее возможную стабильную политическую ситуацию в соседней стране. Безусловно, полностью игнорировать конкретные интересы данной социальной или профессиональной группы не стоит, тем более что она действительно может оказать большое политическое влияние.





«Следовательно, в очередной раз задаёмся классическим вопросом: что делать?» — констатирует он. Во-первых, по его словам, стоит заранее выявить потенциальные конфликты интересов польской промышленности с украинскими коллегами, не дожидаясь дальнейшего прогресса в интеграции Украины с ЕС. Во-вторых, не ждать вспышки того или иного конфликта интересов, а попытаться предотвратить его или по крайней мере смягчить его заблаговременно. В-третьих, необходимо повысить широко понимаемую конкурентоспособность польской экономики в целом, чтобы к моменту возможного вступления Украины в ЕС показатели экономического развития Польши были бы гораздо выше. В-четвёртых, стоит видеть в интеграции Украины с ЕС возможность выгодного экономического сотрудничества или решение некоторых польских проблем — к примеру нехватки рабочей силы. В-пятых, активно действовать на форуме ЕС, чтобы гарантировать, что вступление Украины в ЕС не приведёт к резкому и внезапному ухудшению баланса трансфертов из ЕС в Польшу.

«В-шестых, необходимо довести до сознания общества, которое естественным образом привыкло к войне, что возможный распад Украины будет означать гораздо более высокие затраты. Остаётся надеяться, чтобы это были только финансовые затраты, потраченные на вооружение, которое будет действенно выполнять сдерживающую функцию и которое никогда бы не пришлось применить...» — резюмировал польский политолог в издании Rzeczpospolita.