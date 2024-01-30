NYT: трения Зеленского и Залужного вносят смятение в ряды руководящей элиты в переломный момент для Украины

В тяжёлый момент, когда Украина борется с российским наступлением и ждёт одобрения военной помощи от союзников, высшие эшелоны власти поглощены обсуждением отношений Зеленского с главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным. По словам источников издания, решение об увольнении генерала было принято в понедельник, однако позднее было отменено после утечки новости в прессу.

В период, когда Украина противостоит российскому наступлению, а её руководство ждёт, одобрит ли Запад пакет помощи в размере более $100 млрд, в высших эшелонах власти наблюдается смятение по поводу судьбы главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, пишет The New York Times. Как напоминает издание, в понедельник в политических и военных кругах, средствах массовой информации и в интернете распространились слухи о том, что Зеленский уволил генерала.

Слухи настолько распространились, что офис президента вынужден был публично опровергнуть их. Однако краткий ответ властей не убедил общественность, и во вторник украинская столица всё ещё была поглощена обсуждением воможной отставки Залужного, отмечается в статье.

Бывший высокопоставленный украинский чиновник сообщил, что правительство Зеленского планировало уволить генерала, но отступило в понедельник вечером, когда произошла утечка новостей. Украинский депутат парламента, который был проинформирован о планах, дал аналогичное объяснение. По его словам, одним из камней преткновения для правительства стало отсутствие немедленной замены Залужному. По мнению экс-президента Украины Петра Порошенко, решение об отстранении генерала не было мотивировано «военными и стратегическими соображениями», а «основано на эмоциях и ревности».

Смятение в рядах руководства происходит в особенно опасный для Украины момент, предупреждает газета. Кроме того, если замена генерала Залужного будет воспринята как политическое решение, а не военная необходимость, Зеленский может столкнуться с негативной реакцией не только среди оппозиционных политиков, но и общественности, которая, как показывают опросы общественного мнения, относится к генералу Залужному с величайшим уважением.