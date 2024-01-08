Британский аналитик: Залужный почти на грани нервного срыва после ракетных ударов России

У главнокомандующего ВСУ генерала Валерия Залужного во время недавнего выступления в Верховной раде по закону о мобилизации произошёл срыв, заявил британский аналитик Александр Меркурис, соведущий YouTube-канала The Duran. Как отмечается в материале, этот инцидент даёт представление о том, насколько разрушительными для боевого духа украинских военных стали ракетные удары России.

АЛЕКСАНДР МЕРКУРИС, британский писатель, аналитик: Генерал Залужный, украинский главнокомандующий…



Я как раз собирался вас спросить об этом. Давайте поговорим о военной ситуации и Залужном. Да, продолжайте.



АЛЕКСАНДР МЕРКУРИС: Он отправился в Раду, украинский парламент, где высказался по закону о мобилизации. Он поднял ряд вопросов, — на мой взгляд, не особо агрессивных, — и у него произошёл полнейший срыв. Он заявил: «Я здесь не для разговоров о мобилизации, мне нужны солдаты, мне не хватает солдат. Что вы для меня сделаете?»



И у меня сложилось такое впечатление, что этот генерал, главнокомандующий не так уж далёк от нервного срыва. У меня о нём сложилось именно такое впечатление. Это, возможно, даёт нам больше информации о ситуации на фронтах касательно того, что конкретно происходит на Украине, чем всё, что мы до сих пор наблюдали.



И это в определённой мере подтверждает теорию о том, что некоторые члены его ближайшего окружения погибли в результате российских ракетных ударов.



Мы можем видеть, насколько разрушительными для боевого духа украинских военных стали эти ракетные удары России. И всё это происходит на фоне того, как русские продолжают продвижение на фронтах. Таково реальное положение дел. И ракеты дальнего действия ничего не изменят.



Дата публикации 06 января 2024 года.