L’Echo: к концу 2023 года Украина оказалась на грани отчаяния

Ситуация на Украине в преддверии начала третьего года конфликта близка к отчаянной, пишет L’Echo. Ситуация на фронте остаётся тяжёлой, боеприпасов катастрофически не хватает, а западная военная помощь оказалась под вопросом. При этом в обществе и политике зреет раскол между людьми, напрямую вовлечёнными в военные действия, и теми, кто знает о них лишь понаслышке. В результате украинцы всё больше погружаются в депрессию и утрачивают надежду, отмечает издание.

Третий год боевых действий на Украине вполне может стать годом отчаяния, пишет L'Echo. «Тяжело, очень тяжело, — украинскому лейтенанту достаточно нескольких слов, чтобы описать всю серьёзность положения на фронте. — Русские не так плохо обучены, как о них говорят. И у них огромное количество боеприпасов, в то время как мы должны использовать свои по капле».



Вдобавок к новости о том, что долгожданное контрнаступление украинской армии не сможет в ближайшее время прорвать прочную оборону российской армии, теперь выясняется, что фронт уже не такой застывший, как считалось ранее: украинские силы оставляют позиции. Не в последнюю очередь потому, что русские могут ротировать свои войска, в то время как украинские бойцы рассказали изданию, что практически не сменялись в течение двух лет.

Блокирование новых программ западной помощи Украине — республиканцами в конгрессе США и премьер-министром Венгрии Орбаном в Европейском союзе — начинает ощущаться на местах. Боеприпасов катастрофически не хватает. «Иногда мы сможем делать только три артиллерийских выстрела в день, в то время как русские постоянно обстреливают нас», — объясняет один солдат.

Кроме того, число жертв конфликта неуклонно растёт. Поезда с ранеными ходят в Киев три раза в неделю. Поток раненых, доставляемых в киевские больницы, не прекращается. Медицинские учреждения Киева переполнены.

Однако эти бесчисленные перевозки раненых не мешают жизни идти своим чередом. Как отмечает издание, люди в Киеве предпочитают не думать о боевых действиях и продолжают жить обычной жизнью. Этот раскол в обществе начинает проявляться и на политической арене. Пресса всё чаще сообщает о напряжённости в отношениях между высокопоставленными правительственными и военными чиновниками. «Политика хороших новостей», проводимая президентом Зеленским, не нравится начальнику Генерального штаба украинской армии Залужному.

Зеленский подвергается всё возрастающей критике, в частности, за стремление приукрашивать ситуацию, за постоянные путешествия по европейским столицам в поисках поддержки, а также за ошибки в оценках военной ситуации.

Киевский психотерапевт Евгения Миропольская ежедневно констатирует, что в ментальном отношении страна находится на краю пропасти. «Мы переживаем коллективную депрессию. В прошлом году у нас не было электричества, но у нас была надежда. Сегодня свет снова зажёгся, но надежда угасла», — говорит она.