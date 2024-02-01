В Киеве собираются пойти на радикальные шаги, чтобы восполнить недостающую западную помощь. В частности, они рассматривают сокращение социальных трат, повышение налогов и даже печать денег, которая является верным путём к экономической катастрофе, рассказала в подкасте The Wall Street Journal корреспондент издания Челси Делани.

Поскольку иностранное финансирование иссякает, Украина стоит перед трудным выбором. Она пытается остаться на плаву за счёт внутренних займов и инвестиций, но их может оказаться недостаточно, заявил в подкасте The Wall Street Journal корреспондент издания Челси Делани.

«В Минфине (Украины. — ИноТВ) мне сообщили, что, по их мнению, эти меры позволят им продержаться до февраля. А после этого им придётся начать предпринимать шаги, которые нанесут гораздо больший экономический ущерб», — рассказала журналистка.

По её словам, экстренные меры включают в себя задержку пенсионных выплат и зарплаты, сокращение расходов и дополнительное повышение налогов. Но всё это краткосрочные решения, которых хватит лишь на пару месяцев.

«Единственный другой вариант, который у них есть, — это печать денег. Но выпуск денег в прошлом был верным путём к катастрофе для многих экономик. Не существует уравнения, которое подскажет вам, как долго вы сможете печатать деньги. Вы просто печатаете их, пока ваша экономика не рухнет», — пояснила Делани.

В прошлом году былой энтузиазм США и ЕС относительно поддержки Киева пошёл на спад. Но необходимо учитывать, что без содействия Запада чаша весов в текущем противостоянии склонится в сторону Москвы, предупредила журналистка.

«Я думаю, что если Украина прекратит получать помощь Запада как в виде денег для покрытия дефицита бюджета, так и в виде оружия и боеприпасов, ей действительно будет трудно продолжать борьбу с Россией. В конечном итоге это может полностью подорвать её способность продолжать конфликт», — признала Делани.