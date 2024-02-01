СТРАНА: Нуланд не смогла ответить, есть ли у США план Б для помощи Киеву

Во время визита в Киев журналисты спросили у Виктории Нуланд, получит ли Киев помощь от США и существует ли у американского руководства план Б на случай, если конгресс не одобрит пакет помощи для Украины. Как пишет «СТРАНА», заместитель госсекретаря США не сказала ничего конкретного и ушла от ответа на данный вопрос.
Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд, находясь с визитом в Киеве, не смогла ответить на вопрос, есть ли у Вашингтона запасной план на случай, если конгресс не одобрит пакет помощи для Украины, пишет «СТРАНА».
Во время краткого брифинга у Нуланд спросили, получит ли Украина помощь от США и существует ли у американского руководства план Б.
«Американцы понимают и восхищаются теми невероятными результатами, которых Украина уже достигла в борьбе с агрессией России. И они также понимают, что случится, если вы не сможете продолжать не только защищать себя, но и преуспевать. Я абсолютно уверена, что понимание этого повлияет на результаты голосования конгресса по требованию президента Байдена», — ушла от ответа замгоссекретаря США.
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