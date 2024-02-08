Politico: Европа опасается, что США оставили её наедине с украинским кошмаром

Дональд Трамп ещё не вернулся в президентское кресло, но уже можно почувствовать его влияние на американскую политику в отношении украинского кризиса. Вашингтон отстраняется от конфликта, что создаёт мрачные перспективы для ЕС. Особенно для Берлина, которому придётся взваливать поддержку Киева на собственные плечи, пишет Politico.

«Во время визита в Вашингтон на этой неделе канцлер Германии Олаф Шольц, скорее всего, обнаружит, что Дональд Трамп уже вернулся. По крайней мере, с точки зрения американской политики в отношении худшего стратегического кошмара Европы на Украине», — пишет Politico.

Приезд немецкого лидера совпал с блокировкой военной помощи Киеву в сенате, чему поспособствовали сторонники экс-президента США. «Препятствие» в Вашингтоне возникло на фоне жалоб передовых частей ВСУ на нехватку боеприпасов и продвижения российских войск в Авдеевке, отмечает издание.

Складывающийся сценарий выглядит особенно мрачно для властей Германии. В Берлине опасаются, что «окажутся на крючке» в качестве главного сторонника Киева. Они никогда не хотели играть эту роль, предпочитая оставаться помощниками Вашингтона, подчёркивается в статье.

В правительстве Шольца утверждают, что между ним и американским президентом существуют «сильные доверительные отношения». На встрече канцлер, вероятно, воспользуется этими связями, чтобы заставить Байдена сказать, насколько вероятным является одобрение помощи Украине в конгрессе. Но как ожидается, ответ не обрадует немецкого лидера, считает Politico.

По мнению издания, иронично, что Шольц и Байден поменялись ролями. В начале конфликта именно американский президент давил на немецкого канцлера, требуя, чтобы тот увеличил военную помощь Киеву.

Теперь «бремя лидерства» всё больше ложится на плечи Шольца. Германия уступает только США в содействии Украине. Согласно подсчётам Кильского института мировой экономики, Берлин уже предоставил Киеву не менее €17,1 млрд.

Опираясь на эти цифры, Шольц подталкивает европейские страны к увеличению помощи правительству Зеленского. Он также выражает раздражение по поводу того, что Германию всё ещё рассматривают в качестве колеблющейся страны, несмотря на всю предоставленную ею помощь.

Вопрос в том, будут ли американские и европейские избиратели поддерживать эту цель, особенно по мере затягивания боевых действий. По данным исследовательского центра Pew, доля американцев, заявляющих, что правительство оказывает слишком большую поддержку Киеву, неуклонно растёт.

В Германии общественность также неоднозначно относится к тому, чтобы «заполнить пустоту», оставшуюся от США. По данным опроса Фонда Кёрбера, только 38 процентов немцев хотели бы видеть более активное участие их страны на мировой арене.

Впрочем, даже если ФРГ и другие европейские страны смогут резко увеличить свои расходы на Украину, они столкнутся с ещё одной проблемой. Им остро не хватает мощностей для производства боеприпасов, в которых нуждаются ВСУ, обращает внимание Politico.