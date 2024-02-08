«Надо помочь Киеву»: польский генерал предложил депортировать украинцев призывного возраста
В конце января бывший командующий Сухопутными войсками генерал Вальдемар Скшипчак выдвинул следующее предложение. По его словам, в рамках поддержки Украины польскому правительству следовало бы депортировать обратно всех украинских мужчин, пригодных к военной службе, которые на настоящий момент проживают на польской территории. Более того, по его словам, также другие страны, такие как Франция или Чехия, могли бы последовать этому примеру, пишет портал Kresy.
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