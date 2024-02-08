«Надо помочь Киеву»: польский генерал предложил депортировать украинцев призывного возраста

Ещё в январе польский генерал Вальдемар Скшипчак призвал правительство Польши и других европейских стран помочь Киеву с мобилизацией и депортировать украинских мужчин призывного возраста. Только сейчас МИД Польши признал существование этой проблемы, но всё равно предпочёл бы решить этот вопрос на европейском, а не национальном уровне, сообщает Kresy. Портал напоминает, что с начала украинского конфликта в страны — члены ЕС эмигрировало 650 тыс. украинцев призывного возраста.

В конце января бывший командующий Сухопутными войсками генерал Вальдемар Скшипчак выдвинул следующее предложение. По его словам, в рамках поддержки Украины польскому правительству следовало бы депортировать обратно всех украинских мужчин, пригодных к военной службе, которые на настоящий момент проживают на польской территории. Более того, по его словам, также другие страны, такие как Франция или Чехия, могли бы последовать этому примеру, пишет портал Kresy.

«Это должна быть инициатива в адрес правительств в Варшаве, Париже, Праге, где бы они ни находились. Эти правительства должны помочь Киеву провести депортацию», — призвал польский генерал.

Только сейчас идею бывшего командующего Сухопутными войсками прокомментировал польский МИД. «В отношении вопросов, связанных с призывом на военную службу украинцев, находящихся за рубежом, в том числе в Польше, мы осознаём сложившуюся ситуацию и проблему, которая возникла для украинской стороны. Мы рассматриваем вопрос, как мы можем поддержать украинскую сторону. Мы считаем, что оптимальным решением было бы урегулирование этих вопросов на европейском уровне», — прозвучало в заявлении МИД Польши.

Одновременно портал указывает, что никакие работы в этой области со стороны Министерства внутренних дел и администрации не проводятся. Kresy также напоминает, что по данным Евростата в ноябре прошлого года, с начала украинского конфликта в страны — члены ЕС эмигрировали 650 тыс. украинцев призывного возраста. В свою очередь, по данным ООН, в целом с тех пор Украину покинуло около 6,5 млн человек, в том числе женщин и детей.