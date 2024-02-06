TVP Info: на польских КПП разворачивают борьбу с заплесневелой малиной и другой украинской запрещёнкой

Согласно словам премьер-министра Польши Дональда Туска запрещённые украинские товары продолжают попадать в страну, поэтому замминистра сельского хозяйства Михал Колодзейчак решил лично провести контроль на пограничных пунктах, сообщает Onet. Портал указывает на его слова о нулевой терпимости к любым нарушениям и о заплесневелых малинах, которые он лично завернул обратно на Украину.
Замминистра сельского хозяйства Польши Михал Колодзейчак сообщил, что лично начал проводить контроль, а также проверку документов и продукции, поступающую на территорию страны в пограничных с Украиной пунктах Дорохуск и Хрубешув, сообщает Onet. «Польская граница будет более плотной, чем когда-либо ранее», — написал он в социальных сетях.
Утром в воскресенье Михал Колодзейчак начал проверки в двух пунктах на польско-украинской границе. Вчера он был в Хрубешуве, а сегодня проводит инспекцию в Дорохуске. Ранее в Министерстве внутренних дел и администрации прошёл специальный брифинг для ответственных за пограничный контроль служб и учреждений, участвующих в специальных мероприятиях, направленных на введение жёсткого контроля над товарами, пересекающими границу Польши с Украиной.
«НУЛЕВАЯ ТЕРПИМОСТЬ К ЛЮБЫМ НАРУШЕНИЯМ. Я буду защищать польских фермеров и польское производство продуктов питания. Ни у кого не будет и тени сомнения в том, что наш рынок хорошо защищён», — подчеркнул замминистра.
Он также напомнил слова премьер-министра Дональда Туска, который заявил, что запрещённые украинские товары продолжают попадать в Польшу, и всем об этом известно.
Портал отмечает, что результаты собственной проверки замминистра сельского хозяйства публикует в соцсетях — первыми из них стала заплесневелая малина, которую завернули обратно на территорию Украины.
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